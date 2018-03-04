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ثلاثة رضع وشاب يبلغ من العمر 22 سنة

تسجيل أربع وفيات بداء البوحمرون بالوادي

  04 مارس 2018 - 22:02   قرئ 122 مرة   0 تعليق   الوطني
تسجيل أربع وفيات بداء البوحمرون بالوادي

حصد داء  البوحمورن  أربعة أرواح فيما يبقى 48 مصابا بهذا الداء تحت الرعاية الطبية في ولاية الوادي من أصل 643 إصابة تم إحصاؤها من قبل مصالح الصحة بالولاية بحسب ما أكدته خلية الإعلام والاتصال بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

 

كشفت خلية الاتصال بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لـ  المحور اليومي ، أن داء الحصبة المعروف باسم  بوحمرون  أربعة أرواح بولاية الوادي، مؤكدة تسجيل 48 إصابة لا تزال تحت العناية الطبية عبر مستشفيات الولاية من أصل 643 إصابة تم إحصاؤها من قبل مصالح الصحة بالولاية. وأشار المصدر إلى أن حالات الوفاة المسجلة تتعلق بثلاثة رضع يبلغون من العمر أقل من 11 شهرا وشخصا آخر يبلغ من العمر 22 سنة، مضيفا أن التلقيح ضد داء الحصبة يبدأ من الشهر الحادي عشر من عمر الرضيع حسب ما ينص عليه بروتكول التلقيحات. وأردف نفس المصدر أن عدد حالات الإصابة بداء الحصبة بذات الولاية منذ تسجيل أول حالة إصابة يقدر بـ 643 على النحور التالي 291 إصابة ببلدية الوادي، 149 إصابة بقمار، 76 إصابة ببلدية قبيلة، 69 إصابة بالجامعة و57 إصابة بطالب العربي وأخيرا إصابة واحدة ببلدية المغير، وأشارت خلية الاتصال إلى انه تم التكفل بجميع هذه الحالات. وفيما يخص التغطية الصحية التي باشرت بها مصالح الصحة بولاية الوادي بعد تسجيل أولى حالات الإصابة، كشف المصدر أنه تم تلقيح 30633 شخص ضد داء الحصبة في الفترة الممتدة ما بين 9 فيفري إلى غاية 2 مارس، مضيفا في ذات الصدد أنه تم تلقيح 2328 شخص ضد داء البوحمرون في يوم 3 مارس الجاري ليبلغ بذلك عدد الأشخاص الذين تلقوا التلقيح ضد الحصبة 32961 شخص، مبرزا أن نسبة التلقيح ضد داء الحصبة بولاية الوادي ضيقة جدا مقارنة بباقي ولايات الوطن.

وعن أسباب تسجيل إصابات داء البحمرون بذات الولاية، أرجع المصدر السبب إلى عزوف الاولياء على تلقيح أبنائهم ضد هذا الداء. وفي هذا السياق، طمأن مدير الصحة لولاية الوادي، ايتيم علي، المواطنين بالتحكم في المرض والتكفل بكل الحالات التي وصل عددها إلى غاية سهرة السبت 588 حالة، ثمان منها من خارج الولاية، مفيدا أن مصالحه سجلت أربع وفيات. وأوضح مدير الصحة أنه منذ ظهور أولى الحالات في الـ 24 جانفي الفارط، تم إنشاء لجنة لمتابعة الوضع على مستوى المديريات الفرعية للصحة بالولاية قصد تحديد الوضعية الوبائية، وهذا بعد تأكيد الخمس حالات الأولى من طرف معهد باستور، كما تم اعتبار كل الحالات المشكوك فيها مؤكدة.

بوعلام حمدوش

 

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