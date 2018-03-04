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ولد عباس يتوعد بإحالة المشوشين على لجنة الانضباط

سأطهر الحزب... عهد الابتزاز والفوضى قد ولّى

  04 مارس 2018 - 22:04   قرئ 84 مرة   0 تعليق   الوطني
سأطهر الحزب... عهد الابتزاز والفوضى قد ولّى

وصف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من يتحدّثون عن العهدة الخامسة بـ  المشوشين ، متوعّدا بـ تطهير الحزب ، وإحالة كلّ من يتجاوزون القوانين الداخلية للحزب على لجنة الانضباط.

 

ردّ أمين عام الأفلان جمال ولد عبّاس على الانتقادات التي وجّهها له السيناتور، عبد الوهاب بن زعيم، واتهمه فيها بمنعه من ممارسة مهامه كسيناتور إثر إحالته على لجنة الانضباط، على خلفية تصريحاته المطالبة بعزل وزيرة التربية الوطنية. وقال ولد عباس، في تصريح للصحفيين، خلال مشاركته في تأبينية أقيمت بمقبرة العالية في ذكرى استشهاد العربي بن مهيدي، أمس، إنّه سيطهّر الحزب من كلّ المشوّشين. وأضاف موضّحا بخصوص عقاب عبد الوهاب بن زعيم، أنّ:  مواقف الحزب تحدّدها قيادته ، مؤكّدا أنه يتحمّل مسؤولية قرار إحالة بن زعيم على لجنة الانضباط. وقال جمال ولد عباس إنّ  كل من يتجاوزون القانون الداخلي للحزب سيمثلون أمام لجنة الانضباط ، مشيرا إلى أنّه تم استدعاء سبع إطارات والثامن سيتم الاستماع إليه اليوم الاثنين، مشددا بأن الحزب لن يتسامح مع أي شخص. وأكّد أمين عام الأفلان أن عهد الابتزاز والفوضى قد انتهى  وأن  الأفلان سيتمّ تطهيره . ووصف جمال ولد عباس الداعين إلى العهدة الخامسة بـ المشوشين ، وأفاد أن  وفاء الحزب للرئيس غير قابل للتجادل حوله  وأنّه  سنواصل العمل معه . وكشف ولد عباس أنّ اجتماع اللجنة المركزية الذي كان مقررا بتاريخ 19 مارس المقبل، رجّح الأمين العام تأجيله إلى وقت لاحق، وقال:  إننا بصدد العمل على ما تمّ تجسيده من برنامج رئيس الجمهورية منذ العام 1999 ، مشيرا إلى أنّه تمّ استكمال إعداد الحصيلة عبر 22 ولاية، وأنّه يرجّح استكمال باقي الولايات خلال أسبوعين. فيما يتعلق بموقف الأفلان من النقاش الدائر حول المنظومة التربوية، قال أمين عام الحزب العتيد، إنّ الأخير لعب دورا هاما وقويّا وإيجابيا في التشنّج الأخير بين الوزيرة والنقابات، مشيرا إلى أنه قد عرض وساطة بين الوصاية وبين نقابة الكنابست. مضيفا أنّ هذه الوساطة تمّ اقتراحها بأوامر من رئيس الجمهورية، الذي دعا جميع الأطراف المعنية إلى الحوار، لافتا إلى أنّ الوساطة كان لها دور في تفكيك ألغام الأزمة.

 حكيمة ذهبي 

 

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