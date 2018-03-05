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زمالي .. هناك نقابات تنشط بصفة غير قانونية وتجمع أموالا من العمال

  05 مارس 2018 - 11:33   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الوطني
زمالي .. هناك نقابات تنشط بصفة غير قانونية وتجمع أموالا من العمال

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن هناك نقابات مزعومة ووهمية ليس لها صفة قانونية تدعوا للإضراب.

وبالإضافة إلى أن هذه النقابات الوهمية تجمع أموالا من العمال بهدف غير قانوني.

أكد زمالي وخلال نزوله ضيفا على فروم الإذاعة، أن بيان الذي أصدر مؤخرا حول قائمة النقابات المعتمدة، لفضح النقابات المزيفة.

وكما أكد الوزير أن هذا الإجراء يهدف من ورائه تحقيق الشفافية، وإعطاء المعلومة بكل ما يخص علاقات العمل للرأي العام.

وقال زمالي:” أنه تم تحديد قائمة النقابات المعتمدة في الجزائر، حتى يتبيّن من ينشط وقف القوانين الجمهورية ومن ينشط خارج قانون”.

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