رياح قوية تضرب 22 ولاية اليوم

حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على الولايات الساحلية والداخلية، والتي تصل إلى 80 كلم/سا.

وأضافت النشرية أن الولايات المعنية تتمثل في تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، و تيبازة.

حيث تمتد صلاحية النشرية من اليوم الإثنين على الساعة 10 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا..

بينما ولايات العاصمة، بومرداس تيزي وزو، بجاية، جيجل، و سكيكدة.

فصلاحية النشرية تمتد من اليوم الإثنين منتصف النهار إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة مساءً.

في حين ولايات النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، وبسكرة.

فصلاحية النشرية تمتد من اليوم الإثنين منتصف النهار إلى غاية يوم الثلاثاء على السادسة صباحا.