الجيش يدمر أربعة مخابئ للإرهاب في باتنة وتيزي وزو

دمرت وحدات الجيش الوطني الشعبي أمس الأحد، أربعة (04) مخابئ للإرهابيين في كل من ولايتي تيزي وزو وباتنة، استرجاع كمية من الذخيرة عثر عليها في تلك المخابئ، كما كشفت مفرزة للجيش في البويرة 31 قنبلة تقليدية الصنع تم تدميرها.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود ببرج باجي مختارثمانية مهربين بحوزتهم (03) مولدات كهربائية و(05) مطارق ضغط و(800) لتر من الوقود، في حين ضبطت مفرزة أخرى بغرداية، تسعة (09) كيلوغرامات من الكيف المعالج. كما تم توقيف 24 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وعين قزام.