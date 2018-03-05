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مشاريع هامة في السكك الحديدية تسلم في 2018

  05 مارس 2018 - 12:56   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
مشاريع هامة في السكك الحديدية تسلم في 2018

أكد مدير عام الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية عزالدين فريدي هذا الاثنين أن سنة 2018 ستكون سنة استلام عديد المشاريع الهامة المندرجة في إطار برنامج ضخم هو في طورالانجاز.

فزيادة على استلام  ما طوله ال1000كم من خطوط السكك الحديدية عدد عزالدين فريدي في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة المشاريع المنتظر استلامها خلال العام الجاري و بداية العام القادم و منها ربط مطارالجزائرالجديد بالمدينة  وتسليم  خط سطيف القرزي على طول 118كم أفريل المقبل مع استكمال أشغال خطي تيسمسيلت- بوغزول والمسيلة -بوغزول و خط واد سلي- يلل بسرعة تتراوح بين 120إلى 160كم /سا ، دون إغفال العملية الواسعة لعصرنة السكك الحديدية ووضع الإشارات التي تنجزعبر مختلف خطوط التراب الوطني.

أشغال ازدواجية خط مركب بلارة بلغت  50بالمئة

وأوضح ضيف الثالثة استكمال ربط  مركب بلارة والشروع منذ مدة  في إنجاز ازدواجية الخط على مسافة 40كم مقدرا نسبة تقدم الأشغال ب50 بالمئة، وأضاف مدير عام الوكالة الوطنية لدراسة و متابعة انجاز الاستثمارات في  السكك الحديدية أنه و بدخول المركب حيز التشغيل ومع استكمال أشغال ربط  مصنع الاسمنت ببسكرة نهاية مارس  و الرفع من طاقة نقل الفوسفات للشركة سترتفع قدرات نقل البضائع ما سيسمح حسبه بخلق المناطق الصناعية وبلوغ أهداف الsntf  شيئا فشيئا و المتمثلة في نقل17 مليون طن من البضائع سنويا.  

استلام 2300كم من الخطوط إلى غاية 2019

واستنادا لذات المسؤول فإن  2.300 كلم  من السكك الحديدية هي في طور الإنجاز متوقعا توسيع هذه الشبكة في المدى القريب إلى 6.300 كلم و تسليم 12.500 كلم من السكك الحديدية المكهربة على المدى المتوسط.

 

 قطارات الضواحي و ما لها من أهمية في حركة تنقل الأشخاص كانت و لا تزال في صلب اهتمام الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية -يقول عزالدين فريدي- الذي ذكر بما تم إنجازه في الضاحية العاصمية من فتح خطوط جديدة و عصرنة الاشارات و كهربة السكة الحديدية لترقية الخدمة إلى جانب التحضير لإنجاز محطة كبيرة في الحراش  ومحطة أخرى بمدينة أرزيو لنقل العمال نحو وهران ، وكل ذلك في سبيل تقليص الازدحام على مستوى الطرقات و تسهيل حركة النقل.

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