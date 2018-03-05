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دعت إلى الإسراع في استدراك الدروس خلال اجتماعها مع كنابست

بن غبريت تطوي صفحة الإضراب وتمضي قُدما نحو تطبيق إصلاح المنظومة التربوية

  05 مارس 2018 - 20:59   قرئ 89 مرة   0 تعليق   الوطني
بن غبريت تطوي صفحة الإضراب وتمضي قُدما نحو تطبيق إصلاح المنظومة التربوية

إعادة إدماج 436 أستاذ بالبليدة تستدعي اجتماع النقابة مجددا لتقييم الأوضاع

استمر اللقاء الذي جمع بين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ونقابة المجلس الوطني لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية  كنابست  ثلاثة عشر ساعة، ويعتبر أول لقاء يجمع الطرفين بعد وقف الإضراب الذي دام ثلاثة أشهر أكدت خلاله مسؤولة القطاع أن التلميذ هو أكبر المتضررين من الإضراب ولابد من إيجاد صيغة لتدارك الدروس المتأخرة في أسرع وقت ممكن، والمضي قدما في تطبيق إصلاحات المنظومة التربوية التي باشرتها الوزيرة منذ أربع سنوات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

 

كشف المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية  كنابست  سليم ولهة، عقب الاجتماع المغلق الذي ترأسته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن الطرفين توصلا إلى الاتفاق حول مطلب النقابة المتمثل في تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة تعمل على إيجاد صيغة للترقية في المناصب المستحدثة والمتمثلة في أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، بحيث يحدد وقت هذه اللجنة التي ستنتهي من أشغالها في الـ31 مارس المقبل.

في ذات السياق، أكد ولهة أن هذه اللجنة ستعمل على تحديد حصص الترقية في المناصب المستحدثة في مختلف الأطوار التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت بأنه سيتم تنظيم مسابقة تخص الترقية في هذه الرتب خلال السنة الجارية، وأضاف ولهة أن من بين النقاط التي بقيت عالقة في هذا الاجتماع، مسألة إعادة إدماج 436 أستاذ فصل بسبب الإضراب، حيث أبقي الباب مفتوحا بين الوزارة والنقابة للنظر في هذه النقطة التي شددت بشأنها وزيرة التربية، حيث طلبت من الأساتذة المفصولين من مناصبهم تقديم طعون بصفة انفرادية، في حين ترى النقابة أن عملية إعادة إدماجهم تكون بصفة مباشرة ودون تقديم طعون، كما أكد المنسق الوطني لـ كنابست  أن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع لاحقا بغرض استدعاء المجلس الوطني لتباحث المستجدات. ومن جانبه، أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية عبد الوهاب قليل أن اللقاء الذي جمع بين الوصاية والشريك الاجتماعي، سمح بمناقشة كل النقاط المطروحة من طرف نقابة كنابست ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق حول أغلب هذه النقاط، وما تبقى يتعلق بتوضيحات تتم مناقشتها على مستوى النقابة، وشدد قليل أن وزارة التربية الوطنية تعمل على تطبيق قوانين الجمهورية، كما تعمل على إبقاء الحوار مفتوحا من أجل إيجاد إجابات حول الملفات  المطروحة. وتتمثل مطالب  كنابست  فضلا عن ملف الترقيات، التكفل ببعض الحالات  الخاصة  بالمناصب الآيلة للزوال لا سيما  معلمي المدارس الابتدائية والأساتذة التقنيين في التعليم الثانوي والمخبريين  والتكفل بملف طب العمل على أن تكون هياكله عملية في الميدان، وإيجاد صيغة تسمح للأستاذ بالحصول على سكن، إلى جانب المطالبة باحتساب سنوات الدراسة بالمدارس العليا للأساتذة ضمن المسار المهني للأستاذ، وخلال تقاعده  فضلا عن مطالبة الوزارة بجرد أموال الخدمات الاجتماعية، والحق في منحة الامتياز ومنحة الجنوب، واحتسابها على أساس شبكة الأجور الجديدة.

نبيل شعبان

 

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