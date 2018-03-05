شريط الاخبار
الحكومة تفرض رقابة على الجمعيات وتشترط تقارير حول نشاطاتها لتمويلها بن غبريت تطوي صفحة الإضراب وتمضي قُدما نحو تطبيق إصلاح المنظومة التربوية الجزائر رفضت اقتراح تيكا إشراف أردوغان على تدشين مسجد كتشاوة أسعار السيارات مراقبة ولن ترتفع.. ورهاننا خلق مناولة محلية 6 بالمائة نسبة نمو الصادرات خارج المحروقات في 2018 14 ألف يوم عطلة مرضية سجلت خلال 2017 حسبلاوي يؤكد إدماج 22 ألف موظف متعاقد في قطاع الصحة 3 سنوات سجنا لمغترب جزائري حاول الالتحاق بتنظيم داعش بسوريا ممارسو الصحة يجتمعون يوم 12 أفريل لتقييم اقتراحات حسبلاوي استلام مشاريع خطوط سكك حديدية بطول 1000 كم في 2018 آلاف الطلبة يضعون سمعة الجامعة الجزائرية على المحك مختصون يدعون لتوحيد الوجبات وتحسين الصحة المدرسية الدرك يحصل 300 مليار سنتيم من البروسيات ربراب يتنازل عن مصنع الحديد بإيطاليا مقابل 75 مليون أورو الجزائر تستنفر العرب لتعزيز التنسيق الأمني لمواجهة الإرهاب بن زعيم يهدّد بزحف اللجنة المركزية على لجنة الانضباط إنتاج 27 بالمائة من المزج الطاقوي بحلول 2040 فيما عرضت بعض الأطراف إجراءه في زبانة أو بومرداس بوعزقي يؤكد منح 188 ألف عقد امتياز لمستثمرات فلاحية تعليق مؤقت لاستيراد الأجبان، الفواكه، اللحوم، الأسماك والألبان سأطهر الحزب... عهد الابتزاز والفوضى قد ولّى تسجيل أربع وفيات بداء البوحمرون بالوادي الجيش يتابع الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها على أمن الجزائر 426 أستاذ مضرب بالبليدة يرفضون الالتحاق بمناصب عملهم عصابة تحاول اختطاف فتاة والاعتداء على أصدقائها وسرقتهم بالعنف بوعزقي ينفي نية الحكومة إلغاء الدعم الفلاحي انخفاض أسعار السيارات المستعملة وتراجع المبيعات بـ20 بالمائة ملال يتمرد على زطشي ونواب الأرسيدي يدخلون على الخط إبرام اتفاقية شراكة بين مديريتي الصحة والتكوين المهني بمستغانم «ســـــــــــــي أس ســــــــــي» يخفــــــــــق فــــــــــي تجــــــــــاوز عقبــــــــــة الوفــــــــــاق المولودية «شيعة وشبعة» ولا حديث إلا عن النجمة التاسعة الاستيلاء على دار الشباب بقرية الحامول وتحويلها إلى مسكن خاص قرية إسوماثن بتيزي وزو تعاني التهميش وتصارع من أجل البقاء أصحاب السكنات التساهمية بالدرارية يطالبون المسؤولين بالتدخل «سايفتي» الأمريكية تقترح على الجزائر نظام «أي غريس» للمسح الآلي أسعار النفط تتعافى مجددا نحو 65 دولارا و»أوبك» تتباحث سبل توازن السوق وزارة العمل تسقط نقابة «سونلغاز» من قائمة الـ 66 منظمة نقابية معتمدة بن غبريت تجتمع بـ «كنابست» اليوم لتفكيك ألغام القطاع أمريكا تتجسس على الجزائر عن طريق وجودها بتونس الجزائر تستنفر العرب لوقف مدّ الهجرة السرية والجريمة المنظّمة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. 14 ألف يوم عطلة مرضية سجلت خلال 2017

وزارة العمل تتوعد بمعاقبة المتحايلين

14 ألف يوم عطلة مرضية سجلت خلال 2017

  05 مارس 2018 - 21:02   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الوطني
14 ألف يوم عطلة مرضية سجلت خلال 2017

  كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي عن تسجيل أكثر من 14 ألف يوم عطلة مرضية مزيفة خلال سنة 2017، منحت أغلبها من طرف أطباء يعملون في القطاع العام، مؤكدا أن المستفيدين من عطل مرضية مزيفة سيلزمون بإرجاع الأموال التي أخذوها.

 

أوضح زمالي أن العطل المرضية باتت تضر بالاقتصاد الوطني وتسبب أزمة كبيرة، لاسيما بعد بلوغ عدد أيام العطل المرضية المزيفة في 2017 أزيد من 14 ألف يوم، مضيفا خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أمس، أن غالبية العطل المرضية المزيفة منحت أغلبها من طرف أطباء يعملون في القطاع العام، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية في حق المستفيدين من هذه العطل كما سيكونون ملزمون بإرجاع الأموال التي أخذوها.

بشأن المهن الشاقة، أكد الوزير أنه لم يتم تحديد القائمة -لحد الآن- باعتبار هذا الملف معقدا، قائلا بهذا الخصوص  لا تزال اللجنة المختصة في ملف تحديد المهن الشاقة تواصل عملها وفق المعايير الموضوعة قبل أن يمر الملف إلىمرحلة التشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين 

من جهة أخرى، أفاد المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن إصدار قائمة النقابات الناشطة في الجزائر، في هذا الوقت لا يعد استفزازا للنقابات التي دعت إلى الاضراب، مشيرا إلى أن الجزائر تضم 102 نقابة منها 65 نقابة عمالية وتجسد حرية العمل النقابي التي كرسها دستور فيفري 2016، مؤكدا  أن الوزارة الوصية تدخلت بعد تجاوز الخطوط الحمراء بعدما عمدت بعض النقابات إلى استغلال التلاميذ وإخراجهم للشارع، فضلا عن تجنيب هذه النقابات المشاكل وتأطيرها وتذكيرها بالقانون حتى يكون الإضراب شرعيا وسليما، موضحا أن الأزمة التي يشهدها قطاعا الصحة والتعليم بفعل الاضراب، دفعت وزارة العمل للتذكير بقوانين الجمهورية فيا يتعلق بقوانين العمل النقابي، لاسيما وأن أغلبية النزاعات العمالية ناجمة عن سوء فهم للقانون من قبل النقابات والوصاية على حد سواء.

وبخصوص قانون العمل الجديد الذي تأخر إعداده، أوضح ذات الوزير، أن الأمر يتعلق بتشريع العمل يضم 12 قانونا و3 مراسيم ومقرر وزاري ويحتوي على أكثر من 770 مادة وهو ما يتطلب وقتا كافيا وتوافقا من جميع الشركاء الاجتماعيين، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة المتسارعة، مضيفا أن قانون العمل الجديد سيكون صالحا للأجيال القادمة وقال إنه لن يكون فوق الدستور الذي كرس العمل النقابي والحريات النقابية. 

لطفي.ع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات