وزارة العمل تتوعد بمعاقبة المتحايلين

14 ألف يوم عطلة مرضية سجلت خلال 2017

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي عن تسجيل أكثر من 14 ألف يوم عطلة مرضية مزيفة خلال سنة 2017، منحت أغلبها من طرف أطباء يعملون في القطاع العام، مؤكدا أن المستفيدين من عطل مرضية مزيفة سيلزمون بإرجاع الأموال التي أخذوها.

أوضح زمالي أن العطل المرضية باتت تضر بالاقتصاد الوطني وتسبب أزمة كبيرة، لاسيما بعد بلوغ عدد أيام العطل المرضية المزيفة في 2017 أزيد من 14 ألف يوم، مضيفا خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أمس، أن غالبية العطل المرضية المزيفة منحت أغلبها من طرف أطباء يعملون في القطاع العام، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية في حق المستفيدين من هذه العطل كما سيكونون ملزمون بإرجاع الأموال التي أخذوها.

بشأن المهن الشاقة، أكد الوزير أنه لم يتم تحديد القائمة -لحد الآن- باعتبار هذا الملف معقدا، قائلا بهذا الخصوص لا تزال اللجنة المختصة في ملف تحديد المهن الشاقة تواصل عملها وفق المعايير الموضوعة قبل أن يمر الملف إلىمرحلة التشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين

من جهة أخرى، أفاد المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن إصدار قائمة النقابات الناشطة في الجزائر، في هذا الوقت لا يعد استفزازا للنقابات التي دعت إلى الاضراب، مشيرا إلى أن الجزائر تضم 102 نقابة منها 65 نقابة عمالية وتجسد حرية العمل النقابي التي كرسها دستور فيفري 2016، مؤكدا أن الوزارة الوصية تدخلت بعد تجاوز الخطوط الحمراء بعدما عمدت بعض النقابات إلى استغلال التلاميذ وإخراجهم للشارع، فضلا عن تجنيب هذه النقابات المشاكل وتأطيرها وتذكيرها بالقانون حتى يكون الإضراب شرعيا وسليما، موضحا أن الأزمة التي يشهدها قطاعا الصحة والتعليم بفعل الاضراب، دفعت وزارة العمل للتذكير بقوانين الجمهورية فيا يتعلق بقوانين العمل النقابي، لاسيما وأن أغلبية النزاعات العمالية ناجمة عن سوء فهم للقانون من قبل النقابات والوصاية على حد سواء.

وبخصوص قانون العمل الجديد الذي تأخر إعداده، أوضح ذات الوزير، أن الأمر يتعلق بتشريع العمل يضم 12 قانونا و3 مراسيم ومقرر وزاري ويحتوي على أكثر من 770 مادة وهو ما يتطلب وقتا كافيا وتوافقا من جميع الشركاء الاجتماعيين، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة المتسارعة، مضيفا أن قانون العمل الجديد سيكون صالحا للأجيال القادمة وقال إنه لن يكون فوق الدستور الذي كرس العمل النقابي والحريات النقابية.