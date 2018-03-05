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وعد بحل مشاكل جميع المتعاقدين في غضون السنة الجارية

حسبلاوي يؤكد إدماج 22 ألف موظف متعاقد في قطاع الصحة

  05 مارس 2018 - 21:03   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الوطني
حسبلاوي يؤكد إدماج 22 ألف موظف متعاقد في قطاع الصحة

  استفاد 22 ألف موظف متعاقد في قطاع الصحة من الإدماج في مناصب دائمة حسبما أكده وزير القطاع مختار حسبلاوي و ذلك في إطار الاستراتيجية المتبعة من طرف الوزارة التي تهدف إلى إدماج كل الموظفين المتعاقدين في غضون السنة الجارية.

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أمس، خلال زيارته التفقدية إلى ولاية تيارت أنه تم إدماج 22 ألف موظف متعاقد في مناصب دائمة بقطاع الصحة على المستوى الوطني، كما شدد على ضرورة إدماج المتعاقدين ضمن نفس الجهاز بولاية  تيارت .

من جهة أخرى، أشار حسبلاوي خلال حديثه مع مسؤولي القطاع بالولاية أنه على مديرية الصحة والسكان والمشرفين على مشروع مستشفى 120 سرير بدائرة السوقر إيداع ملف على مستوى الوزارة من أجل إعادة النظر في التخصصات المالية  المتعلقة بتجهيزات الأشعة التي اشارت مديرية القطاع إلى أنها  غير كافية ، وأكد الوزير أنه بإيداع هذا الملف يمكن لذات المشروع الاستفادة من الخريطة الصحية المنجزة من أجل تجهيزه بمعدات تقدم الافضل للمريض. وتطرق حسبلاوي أثناء اطلاعه على مشروع مركب الأم والطفل لتيارت إلى إعادة تصميم الهياكل في هذا المرفق وتكييفها مع المهام التي ستقوم بها لضمان راحة المريضات خاصة فيما يتعلق بقاعات العمليات والتوليد وذلك في  غضون أشهر   قبل وضعه حيز الخدمة مع ضرورة استشارة الطاقم الطبي المتخصص.

نبيل. ش

 

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