أكدوا على إبقاء أبواب الحوار والتفاوض مفتوحة

ممارسو الصحة يجتمعون يوم 12 أفريل لتقييم اقتراحات حسبلاوي

حدد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تاريخ 12 أفريل 2018 لعقد جلسة تقييمية للاقتراحات التي قدمها وزير الصحة وكذا الإجراءات العملية التي قامت بها الإدارة المركزية والمتعلقة بمطالب النقابة، مؤكدا على إبقاء أبوب الحوار والتفاوض مفتوحة مع الوزارة الوصية.

أوضح المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية سنباسب في بيان تحوز المحور اليومي على نسخة منه أن المجلس الوطني حدد تاريخ 12 أفريل 2018 لعقد جلسة تقييمية للاقتراحات التي قدمها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي وكذا الإجراءات العملية التي قامت بها الإدارة المركزية المتعلقة بمطالب النقابة.

وأكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في بيانه أنه سيبقي على أبواب الحوار والتفاوض مفتوحة مع الوزارة بعد تقييم قام به اعضاء المجلس لاقتراحات قدمها الوزير وإجراءات عملية قامت بها الإدارة المركزية متعلقة بمطالب النقابة منها التنصيب الرسمي للجنة المشتركة المكلفة بمراجعة مواد القانون الأساسي الخاص بالسلك، وكذا معالجة تصنيف شهادة الدكتوراه لطب الأسنان والصيدلة، مراسلة مصالح الوظيف العمومي لطلب ترخيص يسمح للممارسين الطبيين في رتبة رئيسي الاحتفاظ بفارق الأقدمية. بالإضافة إلى مطلب التوقيع خلال هذا الأسبوع على القرار الوزاري الذي تنشأ بموجبه اللجان المشرفة على سير عمليات الترقية، ومطلب مراسلة الإدارة المركزية كل المؤسسات الصحية لمعالجة مشكل المناوبة للزملاء الصيادلة والتأكيد على حقهم في منحة المناوبة، وكذا مطلب تنصيب اللجنة الوطنية للطب العام وطب الأسنان في الأيام القادمة بتعليمة من الوزير الصحة من خلالها فتح ملف الطب العائلي كاختصاص رسميا والبحث في سبل تحسين التكوين والتأهيل.