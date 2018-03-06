مساهل: إقامة شراكة جديدة بين الجزائر والدنمارك

قال وزير الخارجية عبد القادر مساهل، أنه سيتم إقامة شراكة جديدة بين الجزائر والدنمارك من خلال إشراك فعال لرجال الأعمال.

وأضاف خلال إنطلاق أشغال منتدى الأعمال الجزائري الدنماركي، أنه سيتم الإستثمار في المشاركة في القطاعات الخاصة والعامة من أجل التبادل والإستثمار المتبادل للإستفادة من الموارد والإمكانيات التي يوفرها البلدين .

كما سيساعد المنتدى في تمتين العلاقات السياسية بين الجزائر والدنمارك بالرغم من أن العلاقات التجارية والإقتصادية متواضعة وتستحق التطور والتعميق وهو هدف سيتحقق بالتكافل الكبير بين اقتصادات البلدين.

فإقتصاد الدنمارك يشهد ديناميكية وتطور خاصة في التبادل التجاري والاستثمارات في جميع انحاء العالم.

مضيفا أن من أولويات الجزائر إعطاء دفع كبير وجوهري للمبادلا ت الاقتصادية والتجارية والجزائر مستعدة لتمرير الطريق لرجال الأعمال لمضاعفة الأعمال والشراكة وهو الغرض من تنظيم المنتدى.