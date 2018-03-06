وزير الخارجية الدنماركي :”توّفُر الأمن حفّزنا على العودة والإستثمار في الجزائر”

أكد وزير الخارجية الدنماركي، أندريس سامويلسن، اليوم الثلاثاء، إنّ وجود الأمن والاستقرار بالجزائر ، دفع الشركات الدنماركية التفكير في الاستثمار.

وزير الخارجية الدنماركي لم يخفِ رغبة شركات بلاده في الولوج إلى السوق الجزائرية.

وفي هذا السياق أكد المسؤول الدنماركي، أن توفر الأمن بالجزائر يحفز أكثر على الاستقرار والاستثمار في السوق الوطنية.

للإشارة، جاءت تصريحات وزير الخارجية الدنماركي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة إلقائه كلمة خلال افتتاح منتدى الأعمال الجزائري الدنماركي.