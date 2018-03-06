اشتراط دفع 35 بالمائة من مبلغ المستحقات المالية للسنة المالية السابقة

موافقة كناس إجبارية لضمان علاج الجزائريين في المستشفيات الفرنسية

وقّع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون على القانون الجديد المتعلق ببروتوكول الحماية الاجتماعية المتعلقة بالرعاية الطبية والعلاج، المقدمة في فرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين اجتماعيا والمحتاجين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر، حيث يحدد البروتوكول الجديد الأطر التنظيمية للتكفل الصحي الذي يقدمه المركز الوطني للضمان الاجتماعي كناس لرعاية المرضى الجزائريين الذين يتم إرسالهم إلى المؤسسات الاستشفائية الفرنسية كما يلغي القانون بروتوكول الرعاية الصحية واتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة في عام 1980 .

ويلزم البروتوكول الجديد المؤسسة الصحية الفرنسية المكلفة بالمريض الجزائري، بأن تعلم صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري كناس بطبيعة التكفل الطبي والمدة المتوقعة له والتاريخ الذي يمكن أن يتم فيه العلاج، كما يجب على المستشفيات الفرنسية في المقابل أن تضع تقديرا على أساسه تصدر المؤسسة الجزائرية ترخيصا للتكفل بالمريض الجزائري هناك، كما يلزم البروتوكول في المستقبل، صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري بإصدار ترخيص التكفل بالمريض على أساس التقدير الذي وضعته المؤسسة الصحية الفرنسية، لنوع محدد من الرعاية ومدتها ولا يتم قبول المريض إلا وهو مرفق بشهادة حقوق الرعاية المجدولة، كما يتعين على كناس أن تدفع سلفا عن كل سنة مالية 35 بالمائة من مبلغ المستحقات المالية للسنة المالية السابقة، وذلك من أجل تجنب أو الحد من فوارق الأرصدة المالية، وينص البروتوكول أيضا على أن يدفع صندوق التأمين الصحي الأساسي الفرنسي مقابل الرعاية الصحية مباشرة إلى المرفق الصحي، كما يشمل البروتوكول ما يسمى بالفقراء غير المؤمن عليهم امتدادا للاتفاقات السابقة، ولا يغطي فقط المؤمن الاجتماعي الجزائري . للإشارة؛ فقد أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محي الدين واقنوني، أنّ الحكومة قامت بتصفية جميع الديون مع نظيرتها الفرنسية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بعد أن قررت إدارة مستشفيات باريس مطالبة المرضى الأجانب بالدفع المسبق لثمن العلاج، وإلا لن يتم، حيث أعلنت الإدارة أن جميع المرضى مجبرون على دفع تكلفة علاجهم كليا قبل الشروع في علاجهم في الـ12 مجموعة استشفائية التي تشملها المساعدة العمومية لمستشفيات باريس ، وتجبر المجموعة التي المختصة في علاج 70 مرضا للبالغين و40 مرضا خاصا بالأطفال زائريها بدفع القيمة الكاملة لفترة العلاج والتكفل الكامل به مسبقا عكس ما كان معمولا به حسبما أكدته وسائل إعلام فرنسية، مضيفا أن هذا الإجراء ورغم أنه لا يمثل أكثر من 1 بالمائة من زبائن هيئة المساعدة العمومية لمستشفيات باريس سيضمن نفس الخدمات للأجانب كالفرنسيين المؤمنين اجتماعيا دون أي أولويات أو تفضيل.