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دعوا إلى إدراج مطالبهم خلال لقاء اليوم

المساعدون التربويون يهددون بالاحتجاج في الفصل الثالث

  06 مارس 2018 - 21:32   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الوطني
المساعدون التربويون يهددون بالاحتجاج في الفصل الثالث

هددت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية الوطنية بتنظيم حركات احتجاجية خلال الفصل الثالث من السنة الدراسية الجارية، وذلك في حال عدم إدراج وزارة التربية الوطنية مطالبها في جدول الأعمال الذي ستتم دراسته في اللقاء الذي ستعقده مع مختلف نقابات التربية اليوم بمقر الوزارة، يحدث ذلك في الوقت الذي كان فيه مساعدو ومشرفو التربية ينتظرون من الوزارة تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بالتسوية الشاملة والعادلة لانشغالاتهم.

 

دعت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية الوطنية الوزارة الوصية بالقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال  مساعد ومساعد رئيس للتربية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية للرتبة القاعدية مشرف تربية، وتثمين الخبرة المهنية بتقدير الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية ورتب الإدماج والترقية لتسهيل عملية الترقية في رتبة مشرف رئيسي للتربية ورتبة مستشار للتربية.

في ذات السياق، دعت اللجنة إلى ضرورة تثمين الشهادات العلمية واعتمادها في الترقية للرتب العليا، وتخصيص عدد كاف من المناصب للترقية في كل الرتب، وتقليص مدة الترقية من رتبة إلى أخرى، كما تطالب اللجنة بضرورة إعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في الصنف 11 مع المرسوم الرئاسي 14/266 مع الابقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وفتح مجال الترقية للرتب العليا مع حذف شرط الانحدار من سلك التدريس، والمطالبة كذلك باستصدار رخص استثنائية للترقية في رتبة مستشار التربية لتغطية آلاف المناصب الشاغرة المسيرة بالتكليف منذ سنوات.

من جهة أخرى، سجلت اللجنة تذمرا واستنكارا كبيرين بسبب عدم إدراج وزارة التربية الوطنية مطالبها التي طال أمدها في جدول الأعمال الذي ستتم دراسته في اللقاء الذي ستعقده مع مختلف نقابات التربية اليوم بمقر الوزارة يحدث ذلك في الوقت الذي كان فيه مساعدو ومشرفو التربية ينتظرون من الوزارة تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بالتسوية الشاملة والعادلة لانشغالاتهم، وهو ما اضطر اللجنة إلى تحميل وزارة التربية سياسة تجاهلها لمطالبها المشروعة، وتدعو كل الموظفين المنتمين لذات السلك إلى الاستعداد لمختلف الحركات الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عنها في الفصل الدراسي الثالث للدفاع عن حقوقهم المهضومة.

نبيل . ش

 

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