44 وكالة سياحية لتنظيم حج 2018 والمقدرة تكلفته بـ 525 ألف دينار

أعلنت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف في بيان لها أن تكلفة الحج تم تحديدها لهذا الموسم (1439 هـ الموافق لـ2018 م) رسميا بمبلغ 525 ألف دينار جزائري (00ر525.000 دج) بما في ذلك قيمة النقل الجوي.

وأوضحت الوزارة انه على هذا الأساس يدفع الحاج إلى بنك الجزائر المفتوح على مستوى كل ولاية مبلغا قيمته 405 آلاف دينار ( 00 ر405.000 دج) ابتداء من يوم الأحد 11 مارس 2018 .

و أضافت وزارة الشؤون الدينية انه يتم شراء تذكرة السفر من شبابيك الخطوط الجوية الجزائرية بمبلغ قيمته 120 ألف دينار جزائري (00 ر120.000 دج ) في الموعد الذي سيحدد لاحقا.وعن الإجراءات التنظيمية التي ستميز حج هذا الموسم أوضح المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى في تدخله في نشرة الثامنة لهذا الأربعاء أنها تتمثل في ثلاث محطات أساسية وهي الفحص الطبي ثم دفع تكلفة الحج و إيداع ملف التأشيرة.وقال يوسف عزوزة إن الديوان الوطني للحج والعمرة قد اختار 44 وكالة سياحية التي نالت شرف تنظيم حج هذا الموسم منها وكالتين عموميتين، مؤكدا أنه تم إقصاء بعض الوكالات التي قصرت في خدمة حجاجنا الميامين في الموسم الماضي.كما دعا المتحدث ذاته كل الحجاج الذين يريدون التوضيحات أكثر زيارة الموقع الرسمي للديوان على الإنترنت أو على صفحة موقع التواصل الاجتماعي.