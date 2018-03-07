فيما تواصل السلطات الإسبانية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

الإطاحة ببارون ينظّم رحلات الحرقة في وهران

تمكن أعوان المصلحة الولائية للشرطة القضائية للأمن الولائي بوهران أمس، من توقيف بارون ينظم رحلات هجرة غير شرعية على مستوى شاطئ المنظر الجميل بمدينة عين الترك بالكورنيش الوهراني، بعد عملية تتبع وتحريات مكثفة قادت الجهات الأمنية للمتورط في تنظيم رحلات الموت للشباب.

تمكنت المصالح المذكورة خلال عمليتها من حجز زورق صيد ومحركين من نوعية رفيعة، إضافة إلى 12 دلوا من البنزين، وتم خلال العملية توقيف عدد من الحراقة الذين تمت مطاردتهم من قبل خفر السواحل، وبعد فشلهم في مواجهة الحصار توجهوا مجددا نحو الشاطئ الذي انطلقوا منه وتركوا معدات الإبحار التي كانوا يحملونها لبلوغ الضفة الشمالية من المتوسط، تحديدا إلى السواحل الإسبانية أو جزيرة إيبيزا الإسبانية.

من جهتها، شكلت السلطات الولائية متمثلة في الوالي مولود شريفي ومصالح الأمن الولائي والمجموعة الولائية للدرك الوطني، ومصالح المديرية الولائية للحماية المدنية، إضافة إلى خفر السواحل بالناحية البحرية لوهران، خلية أزمة ومتابعة، لمواجهة قوافل الهجرة غير الشرعية التي زادت بشكل مخيف خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تم إحباط العديد منها، في حين تم تسجيل عدد من الحراقة الذين لقوا مصرعهم وجرفت أمواج البحر جثثهم نحو الشواطئ، لاسيما شاطئي كريشتل بقديل شرق الولاية وكاب كاربون بعين الترك، في حين ما زالت السلطات الإسبانية تحضر لعمليات ترحيل واسعة النطاق لمئات المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين المنحدرين من ولايات عدة، على رأسها ولايات وهران وعين تموشنت ومستغانم وغليزان وتيارت، حيث قامت السلطات الإسبانية بترحيل 57 حراقا جزائريا، لحد كتابة هذه الأسطر، من معتقلات العبور بالسجون الموجودة بمنطقة أليكانت الساحلية، حيث سبق أن أرسلت الأسبوع الفارط سفينة إسبانية على متنها 17 حراقا ، كما حطت طائرة بمطار أحمد بن بلة الدولي بالسانيا على متنها 20 حراقا ، في حين تم رسو باخرة إسبانية ليلة الأحد إلى الإثنين الفارط على مستوى ميناء وهران التجاري وعلى متنها 20 حراقا ، ومن المرتقب وصول رحلات أخرى لترحيل مئات المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الذين شرعت السلطات الأمنية الإسبانية في حملة مكثفة لترحيلهم في إطار الاتفاقات المشتركة بين الجزائر وإسبانيا.