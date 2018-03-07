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زيادة بـ2.5 مليون بعد فرض ضرائب جديدة

52.5 مليون تكلفة الحج لموسم 2018

  07 مارس 2018 - 21:07   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الوطني
52.5 مليون تكلفة الحج لموسم 2018

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تكلفة الحج تم تحديدها هذا الموسم (1439 هـ الموافق لـ2018 م) رسميا بمبلغ 52.5 مليون بما في ذلك قيمة النقل الجوي، وأوضحت أنه على هذا الأساس يدفع الحاج إلى بنك الجزائر مبلغا قيمته 405 آلاف دينار ابتداء من يوم الأحد المقبل، في حين حافظ سعر تذكرة الطائرة على سعره البالغ 12 مليون سنتيم.

 

 وعن الإجراءات التنظيمية التي ستميز حج هذا الموسم، أوضح المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة في تصريح  للقناة الإذاعية الأولى، أنها تتمثل في ثلاث محطات أساسية وهي الفحص الطبي ثم دفع تكلفة الحج وإيداع ملف التأشيرة، وقال يوسف عزوزة إن الديوان الوطني للحج والعمرة قد اختار 44 وكالة سياحية التي نالت شرف تنظيم حج هذا الموسم منها وكالتين عموميتين، مؤكدا أنه تم إقصاء بعض الوكالات التي قصرت في خدمة حجاجنا الميامين في الموسم الماضي، كما دعا المتحدث كل الحجاج الذين يريدون توضيحات أكثر زيارة الموقع الرسمي للديوان على الإنترنت أو على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي رفع التكلفة بحوالي ثلاثة ملايين سنتيم مقارنة بالموسم الماضي، بسبب رفع أسعار كراء العمائر وكذا الرسوم الجديدة التي أقرتها السلطات السعودية على أصحاب الفنادق، حيث أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى في تصريحات سابقة إمكانية رفع تكلفة الحج للموسم الجاري، وذلك مباشرة بعد عودته من البقاع المقدسة خلال ترؤسه للوفد التحضيري في البقاع المقدسة المكلف بالتعاقد مع الطرف السعودي، وتسعى الحكومة بمختلف القطاعات المتدخلة في تنظيم الحج إلى ضمان سير الإجراءات المتفق عليها خلال أشغال اللجنة القطاعية الوزارية المعنية بالتحضير لموسم الحج الجاري، بحضور الأمين العام للوزارة والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، إضافة إلى ممثلين عن جميع القطاعات المتدخلة في تنظيم عملية الحج، أين تناول اللقاء نتائج الوفد التحضيري الذي انتقل وعاد من البقاع المقدسة قبل أكثر من شهر بعد تعاقده على خدمات حج هذا الموسم، كما تم وضع الرزنامة الزمانية الخاصة بالخطوات والترتيبات الإدارية التي سيقوم بها حجاج هذا الموسم، والتي من بينها بيع تذاكر الطائرة الخاصة بالخطوط الجوية الجزائرية والسعودية، ثم الشروع بعدها في الإسكان الالكتروني الذي يكون عبر موقع خاص على شبكة الأنترنيت ويأتي في الأخيرة تعليق التأشيرة.

كما تم إعطاء إشارة انطلاق عملية الفحوصات الطبية الخاصة بالمواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا العام عبر المراكز الصحية الولائية المعتمدة من طرف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، والمنتشرة عبر كافة التراب الوطني، وهذا اعتبارا من يوم أمس إلى غاية 19 من شهر أفريل القادم.

أسامة .سبع

 

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