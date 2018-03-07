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وزير الداخلية السعودي يزور مركز القيادة والسيطرة للأمن

  07 مارس 2018 - 21:22   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الوطني
وزير الداخلية السعودي يزور مركز القيادة والسيطرة للأمن

قام وزير داخليــة المملكة السعودية -على رأس وفد هام- بزيارة مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة، رفقة اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني.

أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على استعداد وجاهزية المديرية العامة للأمن الوطني لترقية التعاون الأمني بين الشرطة الجزائرية ونظيرتها من المملكة العربية السعودية الشقيقة لاسيما في مجال محاربة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز القدرات العملياتية في إطار آلية التعاون للهيئة الموقرة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفقا لتطلعات قيادة البلدين، كما أشاد اللواء باحترافية رجال شرطة المملكة السعودية، الذين تم استقبالهم من طرف الشرطة الجزائرية في إطار التعاون الثنائي، وتميز قدراتهم المهنية، معتبرا هذه الزيارة سانحة لضيوف الجزائر الكرام للإطلاع على أحد المرافق الأمنية التي تستعملها الشرطة الجزائرية،  خلال هذه الزيارة تابع وزير داخلية المملكة العربية السعودية، عرض مصور حول مهام وتنظيم المديرية العامة للأمن الوطني ومختلف مراحل التطور والعصرنة التي عرفتها الشرطة الجزائرية في مجال تكوين المورد البشري، والاستعانة بالمعدات التكنولوجية الذكية المستعملة في التصدي للجريمة في ظل تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان، كما قدمت لوزير الداخلية السعودي شروحات وافية عبر مختلف أقسام مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن الوطني، حول المهام الأساسية المنوطة بهذا الصرح الأمني الهام، من خلال متابعة توزيع وتنظيم التشكيلات الأمنية العملياتية واستغلال الأنظمة الذكية في تسيير حركة المرور والسهر على إنسيابيتها وكذا الاستجابة لنداءات المواطنين والتكفل بها عبر الخط الأخضر  1548  على مدار أيام الأسبوع 24سا/24، وفي ختام زيارته، أشاد وزير الداخلية السعودي بالمستوى العالي الذي بلغته الشرطة الجزائرية، من حيث التنظيم واستعمال الوسائل التكنولوجية المتطورة، للتصدي لكل أشكال الإجرام، كما ثمن دورها الريادي في تعزيز التعاون الشرطي الإقليمي والدولي، منوها بأهمية التجسيد الميداني والفعلي لأواصر الأخوة وعلاقات التعاون بهدف تحقيق التطلعات المرجوة، وترسيخ مفاهيم الوحدة والتكامل في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها.

منيرة ابتسام طوبالي

 
 

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