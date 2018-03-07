إدماج 1258 بلدية في مخطط التكفل بالنفايات.. زرواطي:

تخصيص ملياري دولار للمنشآت والبنى التحتية خلال 15 عاما

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، عن تخصيص الجزائر ما قيمته 2 مليار دولار كغلاف مالي لتطوير المنشآت والبنى التحتية على مدار 15 سنة، مضيفة أن هذا الأمر ساهم في إنقاص الاختلالات البيئية بالجزائر بنسبة 30 بالمائة وفي تجسيد 1200 مشروع، وأشارت زرواطي إلى أنه تم القضاء على 2000 مفرغة عشوائية، مؤكدة إدماج 1258 بلدية في مخطط التكفل بالنفايات.

أوضحت زرواطي في تصريح لقناة النهار أمس، أن الجزائر خصصت غلافا ماليا قدره 2 مليار دولار لتطوير المنشآت والبنى التحتية على مدار 15 سنة الماضية أي منذ سنة 2000، وأردفت الوزيرة أن الحصة ساهمت في تخفيض الاختلالات البيئية بالجزائر بنسبة 30 بالمائة، مع تجسيد 1200 مشروع متعلق بقطاع البيئة خلال نفس الفترة.

وعن القضاء على المفارغ العشوائية، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة أنه تم القضاء على 2000 مفرغة عشوائية على مدار 15 سنة الماضية، مبرزة أن من أكبر المفارغ التي تم ازالتها مفرغة واد السمار بالعاصمة والتي ستتحول إلى حديقة عمومية، مشددة في ذات الصدد ان المواطن الجزائري يشتكي من ظاهرة انتشار المفارغ العشوائية التي كانت تنتشر عبر العديد من بلديات الوطن، وأشارت المعنية أن القضاء على هذه الظاهرة السلبية والمضرة للبيئة والمحيط من مهام السلطات المحلية وعلى عاتق المنتخبين المحليين.

اما فيما يتعلق بملف التكفل بالنفايات شدد الوزيرة أن ذلك يعد عملا يوميا وهي مسؤولية تقع على عاتقي السلطات المحلية والمواطن على حد سواء، مشددة في نفس الإطار على ضرورة إشراك المواطن في مخطط التكفل بالنفايات، مؤكدة على أن هذا مخطط التكفل بالنفايات الذي سطره القطاع يضم 1258 بلدية في حين توجد البلديات المتبقية خارج هذا المخطط.

وأكدت زرواطي أن الجزائر تعمل جاهدة لتفي بتعهداتها تجاه الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها وكذا الاتفاقيات التي تنظم إليها آخرها اتفاقية المناخ لفرنسا، مضيفة ان الإرادة السياسية موجودة وأن الدستور وضع اطارا قانونيا هاما لحماية البيئة، مشيرة إلى أن كل القوانين لا تزال سارية المفعول منذ سنة 2000 وكل ما تبقى الآن هو تجميع القوى الفاعلة في قطاع البيئة بالجزائر قائلة نحن على رأس القطاع نعمل للوصول إلى النتائج المسطرة والتي تندرج في اطار مخطط التنمية المستدامة 2035 .