هذه هي شروط قبول طلبات تأهيل التكوين في الطور الثالث

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رزنامة التكوين في الطور الثالث للدخول الجامعي 2018/2019، بين شهر مارس الجاري وجوان المقبل.

وحسب التعليمة رقم 187 لوزارة التعليم العالي، فقد قمست الرزنامة إلى أربعة مراحل، بداية من 10 مارس إلى 30 جوان.

وحددت الوزارة شروط، قبول طلبات تأهيل التكوين في الطور الثالث، التي توجب الطالب بالعمل مع خمسة أساتذة باحثين على الأقل،

أو باحثين دائمين مؤهلين في الشعبة، منهم ثلاثة من داخل المؤسسة المؤهلة.

فيما تقترح المؤسسات الجامعية تكوينا واحدا في الشعبة، ويضم على الأقل ثلاث تخصصات ولكل تخصص ثلاثة مناصب على الأقل.

بإستثناء الشعب التي تضم تخصص واحد أو إثنان فقط.

كما لا يمكن أن يقل عدد المناصب المطلوبة عن تسعة، لكل تكوين وحسب الشعبة.

إضافة إلى تحديد المناصب المطلوبة لتأهيل تكوين في الطور الثالث، وذلك حسب قدرات التأطير وتعداد طلبة الدكتوراه المسجلين.

وأنه يحدد العدد الأقصى للإشراف على الأطروحات “دكتوراه علوم، دكتوراه أل أم دي”، بستة أشهر أطروحات في العلوم والتكنولوجيا.

أما بخصوص أطروحات العلوم الإنسانية، فقد حددت وزارة التعليم العالي كمهلة للإشراف عليه لمدة تسعة أشهر.

هذا ومنعت وزارة التعليم العالي، الأساتذة، الإنخراط في أكثر من مشروع واحد للتكوين في الطور الثالث.

معتبرة أن التعدد في الإنتماء يؤدي إلى رفض العروض المعنية.

كما شددت الوزارة بتوطين التكوين في الطور الثالث، في مخابر بحث في الشعبة، ومتواجد في المنطقة الجغرافية للمؤسسة المؤهلة.

وذلك على أساس ثلاث تكوينات كحد أقصى لكل مخبر.

حيث حددت الوزارة، الحد الأقصى لتوطين التكوينات في الطور الثالث، حسب قدرات مخبر بحث في التأطير.