الجيش يعثر على هواتف مفخخة ومواد متفجرة بمخبأ للإرهاب في البويرة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالبويرة 13 لغم تقليدي الصنع ومخبأين يحويان 03 هواتف محمولة مفخخة حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و حسب نفس البيان، فإنّ الجيش ضبط قنبلتين تقليدية الصنع و (500) غرام من المواد المتفجرة ومعدات تفجير.

بالإضافة إلى مواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى وكذا استرجاع كمية من الذخيرة وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،

من جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام (05) مهربين و حجزت سيارتين رباعية الدفع.

بالإضافة إلى دراجتين ناريتين، و250 كلغ من مادة النحاس.