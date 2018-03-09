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دعاها إلى حماية الشباب من آفات المخدرات وما يترتب عنها

بوتفليقة يهيب بالمرأة الجزائرية للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي

  09 مارس 2018 - 22:19   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة يهيب بالمرأة الجزائرية للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي

أهاب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالمرأة الجزائرية، من أجل لعب دورها في الأسرة لحماية الشباب من آفة المخدّرات وما يترتّب عنها، داعيا إياها إلى المساهمة في ترقية روح وثقافة العمل لدى الشاب لتحرير الوطن من التبعية المفرطة للمحروقات.

خاطب الرئيس بوتفليقة، النساء في يومهنّ العالمي، عبر رسالة قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال حفل الاستقبال الذي نظّمته الرئاسة على شرف نساء جزائريات ناشطات في المجتمع المدني، بحضور أعضاء الحكومة يتقدمهم الوزير الأول أحمد أويحيى، مركّزا على أبرز الملفات السياسية، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، التي دعا المرأة الجزائرية إلى لعب دورها فيها. وقال رئيس الجمهورية إنّ التطور الذي يشهده العالم في مجال التكنولوجيات الاتصالية، يتعين علينا أن نكون واعين أمامه، حيث يخدم هيمنة حضارات أخرى حضارات علينا التعايش معها وفرض مكانة لحضارتنا وهويتنا بمكوناتها الاساسية المتمثلة في الاسلام والعربية والأمازيغية وترسيخ مكانة لوطننا المحرر بتضحيات خالدة في تاريخنا الوطني وفي تاريخ العالم المعاصر. مشددا على أننا يجب علينا فرض مكانة لحضارتنا وهويتنا بمكوناتها الاساسية المتمثلة في الاسلام والعربية والأمازيغية وترسيخ مكانة لوطننا المحرر بتضحيات خالدة في تاريخنا الوطني وفي تاريخ العالم المعاصر. ودعا بوتفليقة، المرأة الجزائرية، إلى المساهمة في الاصلاحات الاقتصادية، والتحرر من التبعية المفرطة للمحروقات من خلال زرع ثقافة الجهد والعمل لدى الأجيال، التي تعدّ الجزائر اليوم وأكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى ترقيتها. وشدد بوتفليقة، على دور الأمّ الجزائرية في زرع القيم الوطنية الحضارية والحسّ المدني القوي في الأجيال الصاعدة  لكي نحضّر بذلك أرضية خصبة لدور المدرسة ولكي نقاوم من ذلك المنطلق انتشار العنف في مجتمعنا ونتصدى لآفات المخدرات وما تشكله من خطر على أجيالنا الصاعدة وعلى جو الحياة الذي نعمل من أجل الارتقاء به . واعتبر رئيس الجمهورية، أن الخيار الجوهري المسجل في ميثاق السلم والمصالحة الذي زكاه الشعب الجزائري بإرادته السّيدة، ورشة تستوقف الجميع من أجل تجسيدها على جميع الأصعدة، ومن هنا يبرز الدور المحوري للأسرة والأم بصفة خاصة، في زرع القيم الوطنية الحضارية والحسّ المدني القوي في الأجيال الصاعدة  لكي نحضّر بذلك أرضية خصبة لدور المدرسة ولكي نقاوم من ذلك المنطلق انتشار العنف في مجتمعنا ونتصدى لآفات المخدرات وما تشكله من خطر على أجيالنا الصاعدة وعلى جو الحياة الذي نعمل من أجل الارتقاء به . وأكد الرئيس أن المرأة الجزائرية حصن من الحصون الضامنة لاستقرار البلاد ورقيها وحصانتها وكسب الرهانات القادمة في دعم مقومات المجتمع الذي سنستمر في بنائه بعزم وثبات، داعيا إياها إلى مضاعفة جهودها حتى تكون في مستوى المسؤولية الواقعة على كاهلها في بناء مستقبل الجزائر.

حكيمة ذهبي

 

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