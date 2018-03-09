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تقدر بـ 405 ألف دينار عبر فروع بنك الجزائر

دفع تكلفة الحج لموسم 2018 بداية من 18 مارس الجاري

  09 مارس 2018 - 22:22   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
دفع تكلفة الحج لموسم 2018 بداية من 18 مارس الجاري

حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تاريخ 18 مارس كموعد لدفع تكلفة الحج لموسم 2018 والمقدرة بمبلغ 405 ألف دينار لدى فروع بنك الجزائر عبر التراب الوطني حسب ما أفاد به بيان الوزارة.

أوضح البيان أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنهي كافة الحجاج الميامين أن دفع تكلفة الحج لموسم 1439 ه / 2018 م والمقدرة بـ 000 405 دج دون احتساب التذكرة ستكون ابتداء من تاريخ 18 مارس 2018 لدى فروع بنك الجزائر عبر التراب الوطني. وكشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها، عن تحديد تكلفة الحج هذا الموسم 1439 هـ الموافق لـ 2018 رسميا بمبلغ 52.5 مليون بما في ذلك قيمة النقل الجوي، والبيان أنه على هذا الأساس يدفع الحاج إلى بنك الجزائر مبلغا قيمته 405 آلاف دينار ابتداء من يوم الأحد المقبل، في حين حافظ سعر تذكرة الطائرة على سعره البالغ 12 مليون سنتيم. وفيما يخص الإجراءات التنظيمية التي ستميز حج هذا الموسم، أفاد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة، أنها تتمثل في ثلاث محطات أساسية وهي الفحص الطبي ثم دفع تكلفة الحج وإيداع ملف التأشيرة، وقال يوسف عزوزة إن الديوان الوطني للحج والعمرة قد اختار 44 وكالة سياحية التي نالت شرف تنظيم حج هذا الموسم منها وكالتين عموميتين، مؤكدا أنه تم إقصاء بعض الوكالات التي قصرت في خدمة حجاجنا الميامين في الموسم الماضي، كما دعا المتحدث كل الحجاج الذين يريدون توضيحات أكثر زيارة الموقع الرسمي للديوان على الإنترنت أو على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي.

بوعلام حمدوش

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