شريط الاخبار
الأفافاس يقرّر عقد مؤتمره الاستثنائي في ذكرى الربيع الأمازيغي وزارة الصحة تؤكد أحقية تعويض الصيادلة العامين مقابل المداومات دفع تكلفة الحج لموسم 2018 بداية من 18 مارس الجاري بوتفليقة يهيب بالمرأة الجزائرية للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي أسعار النفط ترتفع إلى 64.23 دولارا الجزائر تسعى لانتهاج أنموذج اقتصادي جديد بديلا عن ريع المحروقات غلق وحدة سكيكدة للغاز المسال لمدة 50 يوما تنسيق جزائري- روسي لرصد تحركات داعش في ليبيا والساحل الأفافاس يقرّر عقد مؤتمره الاستثنائي في ذكرى الربيع الأمازيغي الشركاء الاجتماعيون بين مؤيد ومعارض لاقتراح تأخير «الباك» الجزائر مطالبة بالتنسيق المغاربي لوقف المدّ الداعشي لجنة الطرد بمحكمة مرسيليا تؤيد ترحيل إمام جزائري الجيش يعثر على هواتف مفخخة ومواد متفجرة بمخابئ للإرهابين في البويرة الوصاية تفرج عن شروط قبول طلبات تأهيل التكوين في الدكتوراه طمار يأمر بالإسراع في إنجاز المشاريع السكنية المتأخرة بأدرار إعادة إدماج 580 أستاذ في مناصبهم بالبليدة بلدية برج البحري.. منطقة سياحية وتجمعات سكانية تعاني النقائص التماس عام حبسا نافذا للجنرال المتقاعد « حسين بن حديد » أصحاب مشاريع المؤسسات المصغرة يعتصمون بتيزي وزو شراكة استراتيجية بين «سوفيكلي» و«ستانلي بلاك» الأمريكية 12 ألف مؤسسة مصغرة استفادت من قرار منع الاستيراد عرض فيلم «فاطمة نسومر» في كتارا شبكة إجرامية من 19 فردا تستولي على 62 سيارة بالعاصمة عقوبات بين المؤبد و10 سنوات سجنا في حق أفراد عصابة روجت 29 قنطار من المخدرات أحكام بين سنتين وأربع سنوات في حق شابين بمستغانم 10 سنوات سجنا ضد الجاني 18 شهرا حبسا لولي تلميذ و6 أشهر لزوجته زطشي يستقبل مبعوثي روراوة هذا الثلاثاء لحل الأزمة الإطاحة ببارون ينظّم رحلات الحرقة في وهران الجزائر الثالثة عالميا في إنتاج زيتون المائدة وتستهدف إنتاج 100 مليون لتر من الزيت سنويا ولد قدور يؤكد عودة نشاط الشركات الأجنبية في مجال التنقيب رفع التجميد عن محطات التصفية لسد تاقسابت بتيزي وزو عرب الخليج يُحرجون الجزائر ويحاكمون إيران في اجتماع وزراء داخلياتهم الجزائر تفتكّ قرارا عربيا للتنسيق لمنع داعش من التمدد نحو منطقة الساحل 52.5 مليون تكلفة الحج لموسم 2018 تخصيص ملياري دولار للمنشآت والبنى التحتية خلال 15 عاما المخزن يدعي منع الجزائر إيصال المساعدات لمخيمات اللاجئين بتندوف وزير الداخلية السعودي يزور مركز القيادة والسيطرة للأمن بوتفليقة يحذّر من انسحاب داعش نحو الساحل باستغلال الفضاء الافتراضي لتجنيد الشباب 200 رئيسة مؤسسة لهن عضوية في أفسيو
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. وزارة الصحة تؤكد أحقية تعويض الصيادلة العامين مقابل المداومات

إجبارية المهمة بعد الاستدعاء في حال تسجيل نقص التعداد البشري

وزارة الصحة تؤكد أحقية تعويض الصيادلة العامين مقابل المداومات

  09 مارس 2018 - 22:22   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة الصحة تؤكد أحقية تعويض الصيادلة العامين مقابل المداومات

كشف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، سعيد هربان، في مراسلة موجهة لمدراء الصحة والسكان عبر كامل ولايات الوطن أحقية الصيادلة العامين في التعويض مقابل العمل المداوم، مضيفا أنه يمكن استدعاء الصيدلي العام لضمان المداومة بطلب من مدير الصحة أو مدير مؤسسة استشفائية وأن هذه المهمة تصبح إجبارية في حال تسجيل نقص التعداد البشري.

أكد الأمين العام لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، سعيد هربان في رده عن سؤال فيما يخص إمكانية استفادة الصيادلة العامين من التعويض مقابل العمل المداوم على مستوى بعض المؤسسات الاستشفائية العمومية أن الصيادلة العامين لهم الحق في التعويض مقابل العمل المداوم. وقال هربان في نص مراسلة موجهة لمدراء الصحة والسكان عبر كامل ولايات الوطن تحت رقم 206 المؤرخة في 8 مارس 2018 المتضمنة مناوبات الصيادلة العامين في قطاع الصحة  لقد طرح علي سؤال يخص إمكانية استفادة الصيادلة العامين من التعويض مقابل العمل المداوم على مستوى بعض المؤسسات الإستشفائية العمومية . وذكر الأمين العام للوزارة ردا على هذا السؤال في مراسلته الموجهة إلى المدراء الولائيين بنص المرسوم التنفيذي رقم 13 /195 الذي يحدد الفئات المهنية المعنية بالمداومة في سلك الممارسين العامين، مشيرا في ذات السياق أن ذات المرسوم يحدد الممارسين العامين في الفئات المتمثلة في كل من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
وشددت المراسلة إلى أنه يمكن استدعاء الصيدلي العام للصحة العمومية ضمان المداومة في حال تسجيل نقص التعداد البشري في هذه الفئة  بالنظر لنقص التعداد البشري في هذه الفئة يمكن استدعاء الصيدلي العام للصحة العمومية ضمان المداومة عند الضرورة .
وأكدت المراسلة أن ضمان المناوبة من قبل الصيدلي العام، تصبح هذه المهمة إجبارية في حال ما وجد مدير الصحة والسكان للولاية أو مدير مؤسسة استشفائية ضرورة إلى ذاك، مبرزة ان الصيدلي المناوب سيتقاضى تعويض وفق التنظيم الساري المفعول  إذا رأى مدير الصحة والسكان للولاية أو مدير مؤسسة استشفائية بعد استشارة المجلس الطبي ضرورة أن ضمان المناوبة من قبل الصيدلي العام، تصبح هذه المهمة إجبارية ويتقاضى الصيدلي المناوب التعويض وفق التنظيم الساري المفعول .

بوعلام حمدوش

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات