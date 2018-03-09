إجبارية المهمة بعد الاستدعاء في حال تسجيل نقص التعداد البشري

وزارة الصحة تؤكد أحقية تعويض الصيادلة العامين مقابل المداومات

كشف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، سعيد هربان، في مراسلة موجهة لمدراء الصحة والسكان عبر كامل ولايات الوطن أحقية الصيادلة العامين في التعويض مقابل العمل المداوم، مضيفا أنه يمكن استدعاء الصيدلي العام لضمان المداومة بطلب من مدير الصحة أو مدير مؤسسة استشفائية وأن هذه المهمة تصبح إجبارية في حال تسجيل نقص التعداد البشري.



أكد الأمين العام لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، سعيد هربان في رده عن سؤال فيما يخص إمكانية استفادة الصيادلة العامين من التعويض مقابل العمل المداوم على مستوى بعض المؤسسات الاستشفائية العمومية أن الصيادلة العامين لهم الحق في التعويض مقابل العمل المداوم. وقال هربان في نص مراسلة موجهة لمدراء الصحة والسكان عبر كامل ولايات الوطن تحت رقم 206 المؤرخة في 8 مارس 2018 المتضمنة مناوبات الصيادلة العامين في قطاع الصحة لقد طرح علي سؤال يخص إمكانية استفادة الصيادلة العامين من التعويض مقابل العمل المداوم على مستوى بعض المؤسسات الإستشفائية العمومية . وذكر الأمين العام للوزارة ردا على هذا السؤال في مراسلته الموجهة إلى المدراء الولائيين بنص المرسوم التنفيذي رقم 13 /195 الذي يحدد الفئات المهنية المعنية بالمداومة في سلك الممارسين العامين، مشيرا في ذات السياق أن ذات المرسوم يحدد الممارسين العامين في الفئات المتمثلة في كل من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.

وشددت المراسلة إلى أنه يمكن استدعاء الصيدلي العام للصحة العمومية ضمان المداومة في حال تسجيل نقص التعداد البشري في هذه الفئة بالنظر لنقص التعداد البشري في هذه الفئة يمكن استدعاء الصيدلي العام للصحة العمومية ضمان المداومة عند الضرورة .

وأكدت المراسلة أن ضمان المناوبة من قبل الصيدلي العام، تصبح هذه المهمة إجبارية في حال ما وجد مدير الصحة والسكان للولاية أو مدير مؤسسة استشفائية ضرورة إلى ذاك، مبرزة ان الصيدلي المناوب سيتقاضى تعويض وفق التنظيم الساري المفعول إذا رأى مدير الصحة والسكان للولاية أو مدير مؤسسة استشفائية بعد استشارة المجلس الطبي ضرورة أن ضمان المناوبة من قبل الصيدلي العام، تصبح هذه المهمة إجبارية ويتقاضى الصيدلي المناوب التعويض وفق التنظيم الساري المفعول .

بوعلام حمدوش