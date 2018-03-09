علي العسكري يتراجع عن استقالته والمؤتمر العادي خلال الثلاثي الأول من 2019

الأفافاس يقرّر عقد مؤتمره الاستثنائي في ذكرى الربيع الأمازيغي

قررت جبهة القوى الاشتراكية عقد مؤتمرها الاستثنائي بتاريخ 20 أفريل المقبل، وذلك بعد أشغال الدورة الطارئة للمجلس الوطني للحزب، التي عرفت مدّا وجزرا بسبب الصراع القائم في الحزب، بعد رسالة توجيهية نشرها نجل مؤسس الحزب الراحل حسين آيت احمد، يوغرطة، يدعوهم فيها إلى الذهاب نحو مؤتمر عادي وليس استثنائي.



شهدت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للأفافاس، أمس، تصادما حادّا بين الجناحين المتنازعين حول عقد مؤتمر استثنائي من عدمه، رغم الرسالة التوجيهية التي وجّهها نجل آيت أحمد، يوغرطة، عشية انعقاد الدورة. وشاب التشنّج والتصادم الجناحين طيلة الصبيحة، إلى أن رسا القرار على انعقاد مؤتمر استثنائي بتاريخ 20 أفريل المقبل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى أحداث الربيع الأمازيغي. توصّلت قيادة الأفافاس إلى ثني أحد أعضائها المستقيلين عن استقالته، حيث قرّرت تعليق قبول تنحّي علي العسكري إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي، بعد قبوله القرار. وحضر الأشغال أبرز قيادات حزب الدا لحسين ، التي كانت ترفض أن يخرج الصراع من مبنى فندق الرياض الذي احتضن الأشغال، حيث خرج السكرتير الوطني الأول، حاج جيلاني، عقب نهاية الأشغال، في تصريح للصحفيين أكّد فيه أن الأفافاس توصّل إلى موقف متوافق عليه بخصوص تسييره، وهو المتعلق بانعقاد مؤتمر استثنائي في ذكرى الربيع الأمازيغي. وأفاد حاج جيلاني أن الهيئة الرئاسية التي استعادت علي العسكري، ستعمل على تنصيب لجنة تحضير المؤتمر العادي المزمع انعقاده خلال الفصل الأوّل من سنة 2019. وسيتم خلال المؤتمر الاستثنائي، تكملة تعداد الهيئة الرئاسية للحزب بتعيين عضوين لم يتم الكشف عنهما، نظرا لمواصلة أشغال المجلس الوطني، يضافان إلى العضوين محند أمقران شريف وعزيز بالول، مشيرا إلى أن اختيار العضوين يتم بالتوافق بين أعضاء المجلس الوطني. وقال حاج جيلاني إنّ الأفافاس قرر عقد مؤتمره الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، حيث سيتم خلاله انتخاب قيادة جديدة تحكم زمام جبهة الراحل آيت أحمد من جديد. وإن كان يوغرطة نجل حسين آيت احمد قد توجّه برسالة إلى الحزب بدت توجيهية لاتّخاذ القرار، بعدما سبق أن رفض التدخّل بشكل مباشر، بعد طلب من قيادات الحزب، فإنّ تأثيرها لم يكن بالدرجة التي كانت منتظرة، حيث لم يرس قرار الحزب إلى ما وجّههم إليه يوغرطة آيت احمد. ورافع نجل الدا الحسين ، من أجل انعقاد مؤتمر عادي للحزب، وقال في رسالته: من أجل مؤتمر عادي للأفافاس ... في الوقت الذي نجتمع لانعقاد المجلس الوطني، هذا موقف مرتبط بالنقاش الذي يدور في هياكل الحزب ، مضيفا أنه بالنسبة لي لا يوجد شيء استثنائي أتمنى عقد مؤتمر عادي للحزب في كنف الاستقرار والهدوء . وقال يوغرطة آيت احمد إنها الحكمة التي تملي علينا ذلك، ولكن أيضا الظرف السياسي كلها تستند على القوانين الداخلية للأفافاس، والتي لا يجب أن نقدّم لها قراءات سطحية ومبسّطة ، مضيفا أن خريطة الطريق يجب أن تبقى نفسها، توافق وتسيير جماعي، كمحورين استراتيجيين، لكنّ تجسيدهما صعب . ورأى يوغرطة آيت احمد أن إقرار انعقاد مؤتمر استثنائي طريق محفوف بالمخاطر يفتح المجال أمام الأحقاد والانشقاقات التي تهدد بنسف الأفافاس .

حكيمة ذهبي