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استغلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتعويض الدروس

الأساتذة يهددون بمقاطعة حصص الاستدراك بسبب خصم أيام الإضراب

  10 مارس 2018 - 15:17   قرئ 81 مرة   0 تعليق   الوطني
الأساتذة يهددون بمقاطعة حصص الاستدراك بسبب خصم أيام الإضراب

 لم تتمكن وزارة التربية الوطنية من إطفاء نيران الإضرابات في القطاع حتى ظهر مشكل آخر لا يقل خطورة عن سابقه ألا وهو تهديد الأساتذة المنضوين تحت لواء نقابة المجلس الوطني المستقل للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست» بمقاطعة حصص الاستدراك وتعويض الدروس الضائعة، وعدم تصحيح أوراق الامتحانات، وكذا الامتناع عن عقد مجالس الأقسام خلال العطلة الربيعية، بسبب الإجراء الذي قامت به الوزارة والمتمثل في خصم كل أيام الإضراب دفعة واحدة من رواتب الأساتذة، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة «ظلما وإجحافا». 

استنكر الأساتذة المشاركين في الإضراب الذي دعت إليه نقابة «كنابست» قرار وزارة التربية الوطنية بخصم أيام الإضراب دفعة واحة من رواتب الأساتذة وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة «ظلم وإجحاف» في حق المربي، وأمام هذه الأوضاع دعت النقابة كافة الأساتذة المعنيين بمقاطعة حصص الاستدراك وتعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب، وعدم تصحيح أوراق الامتحانات وعقد مجالس الأقسام خلال العطلة الربيعية حتى يتسنى لهم تصحيح أوراق التلاميذ في تأني وروية وهذا من أجل مصلحتهم وتجنب التسرع والحشو في تقديم الدروس.

في ذات السياق دعت وزارة التربية الوطنية الأساتذة المضربين إلى استدراك الحصص الضائعة بشكل منهجي وتدريجي يحافظ على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية، وذلك من خلال استغلال أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع والأسبوع الأول من عطلة الربيع مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعويض ووضع مخطط خاص بهذه الوضعيات بالتشاور مع الأساتذة، التلاميذ وأوليائهم يراعي فيها إحصاء عدد الحصص الضائعة في كل مادة، وإشراك الأساتذة في وضع مخطط التعويض، ناهيك عن إعطاء الأولوية لأقسام الامتحانات، وتبليغ التلاميذ بما قد يطرأ من تغيير على جدول التوقيت، كما شددت الوزارة تجنب إرهاق التلاميذ، تفادي  الحشو والإسراع في الدروس.

وأكدت الوزارة أن مدير المؤسسة التربوية وطاقمها الاداري والتربوي هم المؤهلون والمخولون لتقديم المخطط المناسب لكل وضعية، ومن أجل مواجهة أي تقاعس أو تهاون في هذا الشأن يطلب من الأساتذة المعنيين استدراك هذه الحصص الضائعة -ولو بحضور تلميذ واحد في القسم- مضيفة أنه وفي حال غياب التلاميذ عن حصص التعويض فان يتوجب على الأساتذة المعنيين القيام بتسجيل حضورهم داخل القسم وفق البرمجة المتبعة من أجل اعتبار الحصص منجزة، داعية الى اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها بكل صرامة من أجل معالجة أي غغياب أو عرقلة أو تهاون، ويبقى الهدف تعويض الحصص الكاملة وفق البرنامج الرسمي الصالح للتلاميذ مع تقديم مخطط تعويض  الحصص الضائعة على مستوى مديريات التربية.

 نبيل شعبان

 

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