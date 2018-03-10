فرنسا ومالي تطالبان الجزائر بمعلومات استخباراتية لمواجهة الجماعات الإرهابية

طالبت باريس وباماكو من الجزائر تعزيز تعاونها الاستخباراتي ودعمهما بمعلومات لتحرك الجماعات الإرهابية في الساحل تزامنا مع إطلاق البلدين عملية عسكرية شمال مالي ضد عناصر جماعة مقربة من تنظيم "القاعدة"، تطلق على نفسها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"ويأتي ذلك بعد إشادة الروس بالدور الريادي للجزائر في مواجهة الإرهاب واعترافها بامتلاكها لقاعدة معطيات تعد الأبرز في العالم وهو ما اعترفت به أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق .

ودعت الحكومتان الفرنسية والمالية بشكل رسمي من الجزائر أن تشدد رقابتها على حدودها البرية الجنوبية مع مالي، التي تمتد مسافة 1370 كلم، ومع النيجر التي تمتد مسافة ألف كلم، للمساهمة في تشديد الحصار على الجماعات الإرهابية، وأضاف مصدر أمني جزائري، لوكالة الأناضول التركية، أن مالي أطلقت عملية عسكرية ضد الجماعات الإرهابية شمالي البلاد، الجمعة، وأوضح أن الدور الجزائري يتمثل بتعزيز الرقابة على حدودها الجنوبية مع النيجر ومالي، والمشاركة في تبادل المعلومات الاستخبارية، وحسب المصدر ذاته، فإن «العمليات العسكرية ضد الإرهاب بدأت بالفعل الجمعة، في بعض المواقع التي تشهد وجودًا لعناصرها»، بالرغم من الموقف الجزائري الرافض للوجود الفرنسي في المنطقة وإعلانها الرسمي للمشاركة بالقوة العسكرية لمجموعة الـ5، حيث أكد الوزر الأول أحمد أويحيى أن «الجزائر لها حاجز دستوري لا يسمح لقواتها بأي تدخل خارج حدودها».

وتأتي هذه العملية بعد أيام من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد هجوم «واغادوغو» والتي من شأنها رسم مرحلة جديدة، عنوانها التصعيد المتبادل بين فرنسا من جهة والجماعات الجهادية، خاصة بعد كسب فرنسا دعما أوروبيا وأمريكيا وعربيا ترجم بتوفير أكثر من نصف مليار دولار للقوة الإقليمية المشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل الإفريقي المعروفة باسم «مجموعة الساحل 5» وتضم موريتانيا والنيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو، وقابله إعلان الجماعات الجهادية توحيد جهودها ضد قوة «مجموعة الساحل 5»، حيث أعلنت جماعة «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» عن تعاونها مع ما يسمى بتنظيم الدولة «داعش» لمواجهة القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس، حيث قال متحدث باسم ما يعرف بجماعة «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» التي يتزعمها عدنان أبو الوليد الصحراوي، إن من أسماهم بـ»المجاهدين» سيبذلون قصارى جهدهم لمنع انتشار القوة التابعة لدول الساحل الخمس مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد، موريتانيا في المنطقة والتي أسستها فرنسا مؤخرا، ما سيجعل الجزائر تواجه تحديات جديدة على حدودها بسبب تدهور الأوضاع في دول الجوار وكذا تحرك الجماعات الإرهابية لمواجهة «مجموعة الخمس»، ما سيزيد من متاعب الجيش المرابط على الحدود.