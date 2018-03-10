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بعد اتهامه برفض إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف لمنع وصول المساعدات

المخزن يواصل «خرجاته العدائية» ويتهم الجزائر بقمع «القبائل والميزابيين»!

  10 مارس 2018 - 16:11   قرئ 173 مرة   0 تعليق   الوطني
المخزن يواصل «خرجاته العدائية» ويتهم الجزائر بقمع «القبائل والميزابيين»!

يواصل المخزن خرجاته «العدائية» محاولا رسم صورة سوداوية عن الجزائر فيما يتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين متناسيا التجاوزات التي عاشها سكان الريف خلال احتجاجاتهم المتواصلة، حيث قال القائم بأعمال المغرب في جنيف إن «الجزائر ليست لها مصداقية للحديث عن حقوق الإنسان بسبب الجرائم والانتهاكات في الماضي والحاضر والتي ارتكبت تحت مسؤوليتها الكاملة في مخيمات تندوف» في تصريحات تعتبر تغليطا مباشرا للرأي العام. 

أضاف حسن بوكيلي خلال نقاش تفاعلي مع المندوب السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في العاصمة السويسرية «نأسف لإصرار الجزائر على إفساد النقاشات داخل المجلس من خلال إثارتها لخلافها السياسي مع المغرب حول الصحراء»، وأشار إلى أن «الشيء الوحيد الذي يجب تحريره من الاستعمار في منطقتنا، هو طريقة تفكير الدبلوماسية الجزائرية تجاه المغرب ووحدته الترابية»، متناسيا حقيقة معاناة ساكني مخيمات تندوف والاغتصاب المغربي لأرضهم منذ 42 سنة وفرارهم من بطش المعارك وقصف القوات المغربية للسكان الأبرياء العزل بمختلف الأسلحة حتى المحرمة دوليا، محاولا «إثارة الفتنة» بالعودة للحديث عن ما أسماه «حل مشاكلها الداخلية والاستجابة لمطالب الحكم الذاتي لسكان القبائل والمزاب، والذين يتعرض مناضلوهم للاضطهاد، والتعذيب، والسجن وإجبارهم على الصمت أو النفي» حسبه، قائلا إن «الجزائر تبقى البلد الوحيد في المغرب العربي الذي يستمر في إغلاق حدوده أمام زيارات المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، وفي منع المناضلين الجزائريين من القدوم إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف».
من جهته، دعا المندوب السامي لحقوق الإنسان إلى إثارة مختلف انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مباشر مع الجزائر، بما فيها مسؤوليتها عن الانتهاكات في مخيمات تندوف، بصفتها - كما قال - القوة المحتجزة للسكان في هذه المخيمات وحامية انتهاكات حقوقهم، وتقديم تقرير بهذا الخصوص خلال الدورة المقبلة للمجلس في جوان المقبل.
وتعتبر هذه التصريحات الثانية في ظرف أيام بعد خلقه لـ»سيناريوهات هولييودية» للتغطية عن جرائمه في الصحراء الغربية وتحويل نظر المغاربة عن حراك الريف، وقال بوكيلي، خلال الدورة 71 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، «على عكس مجموع بلدان الاستقبال الحقيقية، الجزائر هي الوحيدة التي ترفض إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف وتتهرب من مسؤولياتها الدولية تجاههم»، في محاولة «بائسة» لتغليط الرأي العام، أين أكد بوكيلي أنه «على عكس بلدان الاستقبال الملتزمة بالفعل وبسخاء بمساعدة وحماية اللاجئين، فإن الجزائر تشكل حالة استثنائية ووضعية شاذة في تاريخ الحماية والمساعدة الدولية اللاجئين. لافتا إلى أنه «خلافا لبلدان الاستقبال الحقيقية التي تتحمل تكاليف حقيقية ناجمة عن أوضاع لاجئين لم يختاروها، اختارت الجزائر أن تخضع لوضعية مزعومة هي نفسها خلقتها».
أسامة س.
 

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