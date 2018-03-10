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في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها وزارة الصحة

تسجيل إصابات جديدة بداء "البوحمرون" ببسكرة

  10 مارس 2018 - 16:30   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الوطني
تسجيل إصابات جديدة بداء "البوحمرون" ببسكرة

كشف المدير المحلي للصحة والسكان بولاية بسكرة، محمد العايب، عن تسجيل مصالحه مساء أول أمس الجمعة لحالات مشتبه بإصابتها بداء الحصبة الألمانية "البوحمرون".

 

أفاد ذات المسؤول في تصريحات صحفية، أن الحالات المسجلة والتي لم يحدد عددها تم رصدها بالمقاطعة الإدارية بأولاد جلال وكذا ببلدية رأس الميعاد بأقصى غرب الولاية.

وتعكف المصالح الاستشفائية حاليا على تشخيص الحالات المشتبه بها، من أجل تأكيد أو نفي إصابتها بهذا المرض مثلما أشار إليه ذات المصدر.

ويأتي تسجيل هذه الحالات الجديدة في صفوف المواطنين، بعدما باشرت وزارة الصحة والسكان تحقيقاتها لمعرفة أسباب انتشار داء البوحمرون في ولايتي الوادي وورقلة، على إثر تسجيل 600 حالة إصابة بداء البوحمرون بكل من ولايتي الوادي وورقلة، مما أدى إلى بعض حالات الوفاة في صفوف الأطفال والبالغين جراء هذا الوباء .

وأكد حسبلاوي أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فتحت تحقيقات لمعرفة أسباب انتشار هذا الوباء بهاتين الولايتين، مؤكدا أنها "تحقيقات وبائية حول هذا المرض الذي يبقى اللقاح هو الدواء الوحيد له"، مشيرا إلى "أنه تم تسجيل خلال السنوات الماضية نسبة جد منخفضة من تلقيح الأطفال ضد البوحمرون بسبب العزوف عن التلقيح رغم أن اللقاحات في الجزائر تستجيب للمعايير الدولية وهذا العزوف هو أحد أسباب الحالة الوبائية التي عرفتها هاتين الولايتين." 

عبد الله بن مهل

 

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