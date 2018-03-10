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ولد عباس يعلّق على اتّهامه بمنع النواب من أداء دورهم بتمثيل الشعب:

من ينتقد الوزراء معارض للرئيس وهامل ينفّذ برنامج بوتفليقة

  10 مارس 2018 - 16:30   قرئ 262 مرة   0 تعليق   الوطني
من ينتقد الوزراء معارض للرئيس وهامل ينفّذ برنامج بوتفليقة

اتّهم الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، بمعارضة الرئيس بوتفليقة، مؤكّدا أنّ الرئيس على علم بكلّ ما يدور في البلاد، مخاطبا نوّاب الحزب في البرلمان بغرفتيه بالبقاء على نهج الجبهة، وأكّد أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ينفّذ برنامج الرئيس. 

قال ولد عباس خلال احتفالية نظّمها الأفلان بمدرسة الفندقة بعين البنيان، كرّم خلالها عائلات عدد من الشهيدات والشهيد محمد العربي بن مهيدي، إنّ رئيس الجمهورية عندما يعيّن وزيرا في الحكومة يمنحه خريطة طريق يعمل عليها، في رسالة واضحة إلى السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، الذي سيمثل الثلاثاء أمام لجنة الانضباط، بعد مطالبته الرئيس بعزل وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت.

وأفاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أنّ الرئيس يتابع كلّ صغيرة وكبيرة في شؤون البلد، وأنه لا يتدخّل إلّا عندما يلاحظ انسدادا كبيرا تماما مثلما حصل في قضية إضراب الأساتذة، حيث أنّ الأفلان – يقول ولد عباس- تدخّل بعدما تكلّم الرئيس واشتغل وسيطا بين الوزيرة والنقابات.

وأشاد ولد عباس بمجهودات رئيس الجمهورية من خلال الإصلاحات التي شرع فيها بتعديل الدستور سنة 2008، في ترقية حقوق المرأة وتبوّئها المناصب السامية وكذا رفع نسبة تمثيلها في المجالس المنتخبة. وقال ولد عباس، إنّه منذ انتخاب الرئيس بوتفليقة، ارتفع عدد النواب من النساء في المجلس الشعبي الوطني من 15 نائب سنة 1999 إلى 125 نائب سنة 2017، وعيّن عشرة نساء في الثلث الرئاسي بمجلس الأمّة، مشيرا إلى أنّ الجزائر البلد الوحيد الذي عُيّنت فيها سيدة لرئاسة مجلس الدّولة، بالإضافة إلى الولاة ورؤساء الدوائر اللواتي يفوق عددهنّ الثلاثين امرأة، والسفيرات اللواتي يتعدّين الثلاثين أيضا. وأكد ولد عباس أن الأفلان يفتخر بما قدّمه الرئيس بوتفليقة للمرأة.

وأثنى الأمين العام للأفلان إلى إشراك المرأة في أسلاك الأمن، لاسيما الشرطة، وأكّد أن اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني ينفّذ برنامج رئيس الجمهورية، حيث يعمل على ترقية مكانة المرأة في سلك الشرطة، وأصبحت تتبوّأ فيه مناصب سامية على غرار منصب محافظ رئيسي ورئيس مقاطعة.

وأشرف ولد عباس على تكريم عائلات مجموعة شهيدات الثورة التحريرية المباركة، كما كرّم الشهيد البطل محمد العربي بن مهيدي، الذي استلمت شقيقته ظريفة بن مهيدي التكريم.

 حكيمة ذهبي
 

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