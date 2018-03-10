تشمل مجالات التسيير المحلي على غرار مهام وتنظيم البلدية

الداخلية تُكوّن 1700 منتخب محلي بداية من اليوم

تواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية تطبيق برنامجها التكويني الموجه للمنتخبين المحليين، حيث سيباشر اليوم 1700 منتخب محلي تكويناً خاصاً يمس عدّة مجالات متعلقة بالتسيير والتنظيم المحليين على مستوى بلديات الوطن.

في إطار سياسة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الرامية لتعزيز الكفاءات المهنية لمواردها البشرية والاتقان المستمر لمؤهلاتها، يُشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بالمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري" على الانطلاقة الرسمية للدورة التكوينية التي يستفيد منها 1783 منتخب محلي عبر الـ48 ولاية من الوطن وجميع الولايات المنتدبة بفضل تقنية التحاضر عن بعد. وتأتي هذه الدورة التي تعتبر الأولى من نوعها خلال هذه العهدة الانتخابية الجديدة بعد سلسلة من البرامج التكوينية التي استفاد منها العديد من المنتخبين المحليين في العهدات السابقة،

وتهدف هذه الدورة التكوينية التي يؤطرها أزيد من 180 مكون من إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا 4 إطارات سامية من الدائرة الوزارية، بالإضافة لـ 96 إطارا تابع للحماية المدينة، إلى مرافقة المنتخبين المحليين قصد تحسين تسييرهم المحلي وتقديم خدمة نوعية تستجيب لتطلعات المواطنين. وتتمحور الدورة التكوينية حسب ما أورده موقع وزارة الداخلية حول المجالات المرتبطة بالتسيير المحلي على غرار مهام وتنظيم البلدية، المالية المحلية، الصفقات العمومية، التنمية المحلية، الحالة المدنية وتنقل الأشخاص والممتلكات، المنازعات، تسيير الموارد البشرية والتسيير والوقاية من المخاطر.

تجدر الإشارة إلى أنّ البرنامج التكويني متعدد السنوات المسطر من طرف الوزارة يتضمن دورات تكوينية أخرى على المدى القصير، المتوسط والبعيد ترافق عمل المنتخبين المحليين طيلة العهدة القادمة.

بوعلام حمادوش