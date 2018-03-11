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استمرار الحوار بين "كنابست" والوزارة

  11 مارس 2018 - 15:16   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
استمرار الحوار بين "كنابست" والوزارة

شرعت وزارة التربية الوطنية و المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار "كنابست" اليوم الأحد بالجزائر العاصمة في اجتماع خصص لمواصلة الحوار حول النقاط العالقة المتعلقة بمطالب الأساتذة حسبما أكده الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى النقابة مسعود بوديبة لوكالة الانباء الجزائرية .

و أوضح المسؤول أن "اللقاء سيخصص للفصل في العديد من النقاط العالقة التي لم يتم حلها في اللقاء السابق مع وزارة التربية الوطنية جراء إضراب الأساتذة غير المحدود".

و أعرب بوديبة عن أمله في أن يتوج هذا اللقاء بالتوقيع على محضر اللقاء السابق المنعقد في 5 مارس بين الكنابست و وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مشيرا إلى أن المجلس الوطني سيجتمع قريبا لمناقشة تطورات وقف الإضراب المقرر من قبل النقابة.

و للتذكير اتفقت السيدة بن غبريت و الكنابست خلال اللقاء المنعقد في 5 مارس على إبقاء الجلسة مفتوحة إلى حين توقيع المحضر النهائي و "دراسة الانشغالات المهنية و الاجتماعية بالإضافة الى ما تضمنته المحاضر المدرجة في الإشعار بالإضراب".

و أكدت الوزيرة مجددا على سياسة الوزارة في علاقاتها مع الشريك الاجتماعي المبنية دوما على الحوار والتشاور المستمر" قبل أن تفسح المجال لمناقشة مختلف النقاط المرفوعة بين أعضاء النقابة وإطارات الوزارة.

وبعد نقاش ساده حوار جاد بين الطرفيين "أجاب ممثلو الوزارة على جميع نقاط محل النقاش والواردة في الإشعار بالإضراب المفتوح التي  تمت صياغتها في محضر مشترك أولي في انتظار ترسيمه في لقاء قادم" حسبما أشارت إليه الوزارة في بيان لها.

و كان المنسق الوطني للكنابست سليم ولهة قد أكد عقب اللقاء مع وزارة التربية الوطنية أنه تم "التوصل الى الاتفاق حول مطلب النقابة المتمثل في تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابة تعمل على ايجاد صيغة للترقية في المناصب المستحدثة كأستاذ رئيسي و استاذ مكون، بحيث تكون هذه اللجنة محددة في الوقت وتنتهي من أشغالها في 31 مارس المقبل".

و أبرز ولهة ان اللجنة ستعمل على تحديد حصص الترقية في المناصب المستحدثة في مختلف الأطوار للتربية "ابتدائي متوسط و ثانوي) ، مشيرا إلى أن الوزارة اكدت بأنه "سيتم تنظيم مسابقة تخص الترقية في هذه الرتب خلال سنة 2018

و تتعلق مطالب الكنابست أساسا بالتكفل ببعض الحالات "الخاصة" بالمناصب الآيلة للزوال و هم معلمو المدارس الابتدائية والأساتذة التقنيين في التعليم الثانوي والمخبرين مع ضمان تكوين لهم الى غاية التكفل بجميع هذه الحالات.

 

وتطالب الكنابست أيضا بتشكيل الرسمي لهياكل طب العمل على أن تكون هذه الهياكل عملية في الميدان وإيجاد صيغة تسمح للأستاذ بالحصول على سكن إلى جانب المطالبة باحتساب سنوات الدراسة بالمدارس العليا للأساتذة ضمن المسار المهني للأستاذ وخلال تقاعده  فضلا عن مطالبة الوزارة بجرد أموال الخدمات الاجتماعية والحق في منحة الامتياز ومنحة الجنوب واحتسابها على اساس شبكة الأجور  الجديدة

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