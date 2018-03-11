إطلاق خط مباشر بين جدة والجزائر

بدأ "طيران ناس" الناقل الوطني السعودي، رحلاته اليـوم الأحـد، من جدة إلى الجزائر، وذلك في خطوة توسعية في إطار حدد طيران ناس للوصول إلى وجهات جديدة في عام 2018، لا سيما الوجهات التي تستهدف المعتمرين والمقيمين في المملكة العربية الـسعـودية.

حيث ستنطلق أول رحلات لطيران ناس من جدة إلى الجزائر اليوم الأحـد 11 مارس 2018، في تمام الساعة 17:30 مساءً، فيما ستكون عودة الرحلة من الجزائر إلى المدينة المنورة، حيث سيكون موعد انطلاق الرحلة من الجزائر في تمام الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وسيكون معدل الرحلات إلى الجزائر رحلتين أسبوعيًا خلال يومي الأحـد والثلاثاء.

وستكون رحلات طيران ناس من وإلى الجزائر على الطائرات عريضة البدن المنضمة حديثًا إلى أسطول طيران ناس من طراز"B767"، حيث يمكن الحجز على الرحلات من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية.

وفي حديث للأستاذ بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس، حول افتتاح الرحلات الجديدة إلى الجزائر:"سعداء بتدشين أولى رحلاتنا إلى الجزائر اليـوم وربط البلدين الشقيقين،وذلك في إطار خططنا للتوسع والوصول إلى وجهات جديدة في القارة الأفريقية، وخدمة المسافرين منهم المواطنين والمقيمين من وإلى الجزائر ولاسيما أيضًا الراغبين في تأدية مناسك العمرة والوصول إلى الحرمين الشريفين".

واختتم المهنا بقوله " أننا في طيران ناس نعتزم تدشين المزيد من الوجهات لشبكة وجهاتنا الدولية الجديدة في عام 2018 ، وذلك لتوفير خيارات تنافسية جديدة للملايين من مسفرينا خصوصًا مع قرب موعد وصول استلام أولى طائرات أسطولنا الجديد من طراز"A320neo"، والتي يبلغ عددها 120 طائرة، وذلك في الصفقة التي أبرمت عام 2017 مع شركة أيرباص بقيمة 32 مليار ريال.