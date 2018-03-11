إطلاق خط مباشر بين جدة والجزائر

شريط الاخبار
ارتفاع قياسي لأسعار الأورو والـبالباوند في السوق السوداء بــــيـــراف يــتــــــــحدى ويــواصـــل المــــقاومــة إيران تفتح أول معرض للمرأة ولمعالم الغرب بطهران رداءة سهيلة بلشهب..وغياب الإحترافية وفتور في «البرايم» سقوط المدرسة المخرج والكاتب علي غانم يعود إلى السينما بفيلم جديد الحماية المدنية تكون 3100 شخص بالعاصمة الجزائر تواصل الخيبات القارية وتغيب عن اجتماع رؤساء لجان الحكام ! الحراش تبعث حظوظ البقاء وتحوّل أنظارها نحو مدينة الورود صهاريج مياه مليئة بمادة «الفونت» المسرطنة وأخرى لم تنظف منذ 20 سنة بمدارس وهران سكان حي «عدل2» بذراع بن خدة في تيزي وزو يدقون ناقوس الخطر «ايتوزا» ستفتح أربعة خطوط جديدة وتسخر 29 حافلة قريبا فرنسا ومالي تطالبان الجزائر بمعلومات استخباراتية لمواجهة الجماعات الإرهابية الأساتذة يهددون بمقاطعة حصص الاستدراك بسبب خصم أيام الإضراب من ينتقد الوزراء معارض للرئيس وهامل ينفّذ برنامج بوتفليقة الداخلية تُكوّن 1700 منتخب محلي بداية من اليوم تسجيل إصابات جديدة بداء "البوحمرون" ببسكرة المخزن يواصل «خرجاته العدائية» ويتهم الجزائر بقمع «القبائل والميزابيين»! رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يحل بالجزائر الجيش يحيّد 09 إرهابيين ويوقف 18 عنصر إسناد الجزائر تواصل الخيبات القارية وتغيب عن اجتماع رؤساء لجان الحكام ! إزالة 80 مفرغة عشوائية وإحصاء 187 بناء فوضوي خلال فيفري إيران تفتح أول معرض للمرأة ولمعالم الغرب بطهران وزارة التربية تكشف عن كيفية تصويت التلاميذ فدرالية مربي المواشي تطالب بتوفير نقاط البيع حجار يستدعي الأطباء المقيمين لتفادي شبح السنة البيضاء الشرطة القضائية بالعاصمة تفكك شبكة إجرامية مليون توقيع لأصحاب مؤسسات «أونساج» و«أونجام» الفاشلة للمطالبة بمسح ديونها ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش السوق "هواوي" ستفتح مصنعا كبيرا للهواتف النقالة بالجزائر هذا العام 100 مستثمر جزائري في مهمة اقتحام للأسواق الروسية الأطباء الجراحون بسكيكدة: «اتهامات مدير الصحة باطلة» حاملو شهادات ما بعد التدرجِ الكلاسيكية في وقفة احتجاجية غدا رداءة سهيلة بلشهب..وغياب الإحترافية وفتور في «البرايم» الكنيسة البروتستانتية بالجزائر تستنكر غلق أماكن العبادة التابعة لها بن ناصر أفضل لاعب في «السيري ب» لشهر فيفري غوارديولا يتخلى عن فكرة التعاقد مع محرز الحراش تبعث حظوظ البقاء وتحوّل أنظارها نحو مدينة الورود طلبة 3 مدارس عليا يعلنون دخولهم في إضراب عن الطعام «الكناري» يدخل منطقة الخطر والإدارة تتهم الفاف والرابطة عبيد شارف يؤكد أن الحكام متحدون فيما بينهم
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. إطلاق خط مباشر بين جدة والجزائر

إطلاق خط مباشر بين جدة والجزائر

  11 مارس 2018 - 15:53   قرئ 78 مرة   0 تعليق   الوطني
إطلاق خط مباشر بين جدة والجزائر

بدأ "طيران ناس"  الناقل الوطني السعودي، رحلاته اليـوم الأحـد، من جدة إلى الجزائر، وذلك في خطوة توسعية في إطار حدد طيران ناس للوصول إلى وجهات جديدة في عام 2018، لا سيما الوجهات التي تستهدف المعتمرين والمقيمين في المملكة العربية الـسعـودية.

حيث ستنطلق أول رحلات لطيران ناس من جدة إلى الجزائر اليوم الأحـد 11 مارس 2018، في تمام الساعة 17:30 مساءً، فيما ستكون عودة الرحلة من الجزائر إلى المدينة المنورة، حيث سيكون موعد انطلاق الرحلة من الجزائر في تمام الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وسيكون معدل الرحلات إلى الجزائر رحلتين أسبوعيًا خلال يومي الأحـد والثلاثاء.

وستكون رحلات طيران ناس من وإلى الجزائر على الطائرات عريضة البدن المنضمة حديثًا إلى أسطول طيران ناس من طراز"B767"، حيث يمكن الحجز على الرحلات من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية.

وفي حديث للأستاذ بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس، حول افتتاح الرحلات الجديدة إلى الجزائر:"سعداء بتدشين أولى رحلاتنا إلى الجزائر اليـوم وربط البلدين الشقيقين،وذلك في إطار خططنا للتوسع والوصول إلى وجهات جديدة في القارة الأفريقية، وخدمة المسافرين منهم المواطنين والمقيمين من وإلى الجزائر ولاسيما أيضًا الراغبين في تأدية مناسك العمرة والوصول إلى الحرمين الشريفين".

واختتم المهنا بقوله " أننا في طيران ناس نعتزم تدشين المزيد من الوجهات لشبكة وجهاتنا الدولية الجديدة في عام  2018   ، وذلك لتوفير خيارات تنافسية جديدة للملايين من مسفرينا خصوصًا مع   قرب  موعد وصول استلام أولى طائرات أسطولنا الجديد من طراز"A320neo"، والتي يبلغ عددها 120 طائرة، وذلك في الصفقة التي أبرمت عام 2017 مع شركة أيرباص بقيمة 32 مليار ريال.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات