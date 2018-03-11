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المدير العام لمؤسسة إيتوزا كريم ياسين:

لا عجز في النقل بالعاصمة و30 بالمائة من الركاب لا يشترون التذكرة

  11 مارس 2018 - 21:15   قرئ 97 مرة   0 تعليق   الوطني
لا عجز في النقل بالعاصمة و30 بالمائة من الركاب لا يشترون التذكرة

 الناقلون الخواص يرفضون العمل في الأحياء السكنية الجديدة 

نفى المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري  ايتوزا  لولاية الجزائر، كريم ياسين، وجود عجز في النقل العمومي بالعاصمة مرجعا أسباب نقص وسائل النقل العمومية إلى عمليات الترحيل التي مست العديد من أحياء العاصمة، مشيرا إلى أن الناقلين الخواص رفضوا العمل في الأحياء السكنية الجديدة، وكشف المدير أن 30 بالمائة من المواطنين لا يدفعون تذكرة النقل بسبب ما سماه  عقلية البايلك  مؤكدا أنه لا نية لرفع التسعير حاليا.

أفاد المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري  ايتوزا ، كريم ياسين، لدى نزوله ضيفا على قناة تلفزيونية خاصة أنه لا يوجد عجز في النقل العمومي، بل هناك توسع عمراني، وأرجع المتحدث أسباب نقص وسائل النقل العمومية في ولاية الجزائر إلى عمليات الترحيل التي مست العديد من أحياء العاصمة، مؤكدا أن هذا الأمر أسفر عن تزايد عدد مستعملي وسائل النقل خاصة بعد ترحيل عائلات من وسط المدينة إلى مناطق أخرى تواجه بعض العجز.

وأشار نفس المسؤول أن مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري  ايتوزا  ليست شركة النقل الوحيدة في ولاية الجزائر، بل هناك ناقلين خواص ينشطون عبر مختلف الخطوط والبلديات، وأوضح المسؤول أن مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري  إيتوزا  تقوم بنقل 10 بالمائة من المسافرين على مستوى ولاية الجزائر. وأردف المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري  ايتوزا ، أن الناقلين الخواص رفضوا العمل في الأحياء السكنية الجديدة، مبرزا في ذات السياق أن المؤسسة قامت باستئجار حافلات لفتح خطوط جديدة على مستوى كل قطب جديد وفك العزلة عن قاطني هذه الأحياء السكنية الجديدة، كما كشف المتحدث أن  إيتوزا  ستفتح خطوطا جديدة بطلب من رؤساء البلديات وكذا الولاة المنتدبين، مشيرا إلى وجود 200 حافلة تنشط اليوم عبر مختلف خطوط النقل بالعاصمة من أصل 300 حافلة للنقل الحضري و120 حافلة لنقل العمال تضاف إليها 300 حافلة لنقل الطلبة. أما فيما يخص تهرب الزبائن من دفع ثمن التذكرة، كشف المسؤول أن 30 بالمائة من المواطنين لا يدفعون تذكرة النقل، مؤكدا أن المؤسسة تعمل حاليا للقضاء على ظاهرة عدم الدفع أو ما يعرف بـ  عقلية البايلك  بإطلاق حملة تحسيسية حول الظاهرة قائلا  لابد أن ينزع المواطن عقلية البايلك ، وأكد نفس المسؤول أنه لا نية لرفع التسعير حاليا منوها على أن مصالحه قامت بمراسلة الوزارة الوصية بخصوص مراجعة التسعيرة الحالية.

بوعلام حمدوش

 

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