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اجتماع وزاري مصغّر لاستعادة الممتلكات العمومية المحلية واستغلالها

بدوي يذكّر الأميار بالتقشف ويحمّلهم مسؤولية تحسين الأوضاع المعيشية للجزائريين

  11 مارس 2018 - 21:22   قرئ 112 مرة   0 تعليق   الوطني
بدوي يذكّر الأميار بالتقشف ويحمّلهم مسؤولية تحسين الأوضاع المعيشية للجزائريين

استنفر وزير الدّاخلية والجماعات المحلّية، نور الدين بدوي، المنتخبين المحلّيين بضرورة التقيد بوضعية التقشّف التي أعلنتها الحكومة، ودعاهم إلى تجنّب تبذير الطاقة، من خلال استغلال الطاقات المتجدّدة التي ستمكّن البلديات من ربح 70 بالمائة من إمكانياتها المالية، وكشف عن مجلس وزاري مصغّر يقدّم فيه خطّة استراتيجية جديدة لاستغلال الأملاك العمومية الضائعة.

 

ذكّر الوزير بدوي، المنتخبين المحليين، الذين التقى عددا منهم أمس، خلال افتتاحه أشغال الدورة التكوينية الأولى، الموجّهة لهم، بالمدرسة الوطنية للإدارة، بأنّ البلد في حالة تقشّف، ورافع مطوّلا لصالح استغلال الطاقات المتجدّدة، بعدما ذكر أنّ الكهرباء تكلّف ميزانية البلدية أموالا طائلة، مشيرا إلى أنّه يوجّه تعليمات صارمة للمنتخبين المحلّيين من أجل التفتّح على استعمال الطاقات المتجدّدة لربح ما يضاهي 70 بالمائة من الإمكانيات المالية للبلدية. وذهب الوزير أبعد من ذلك، من خلال تحميله المنتخبين مسؤولية التقشّف في استغلال الكهرباء عن طريق التوجّه نحو الطاقات البديلة، فقال إنّ:  الذي لا يطبّق هذه التعليمات ليس في المستوى الذي تريده الحكومة . 

 34 بالمائة من ميزانية البلديات تذهب للكهرباء والمنتخبون مدعوّون لاستغلال الطاقات المتجددة

 استعرضت المكلفة بملف الطاقات المتجدّدة على مستوى وزارة الدّاخلية، دراسة مفصّلة تتحدّث عن التبذير الحاصل على مستوى البلديات للكهرباء. وذكرت أنّ المجالس البلدية تدين بحوالي 12 مليار سنتيم لشركة  سونلغاز ، وأنّها تكلّف الخزينة أموالا طائلة بسبب عدم ترشيد استعمالها. وقالت المسؤولة ذاتها، إنّ الكهرباء تمثّل 34 بالمائة من ميزانية البلديات، 22 بالمائة منها للمساجد، 20 بالمائة للمنشآت الإدارية، 14 بالمائة الرياضية، 5 بالمائة للهياكل الثقافية و1 بالمائة للتجارية و4 بالمائة منشآت أخرى. ودعت المتحدّثة إلى ضرورة التوجّه نحو استغلال الطاقات المتجدّدة لأن استهلاك الكهرباء في ارتفاع مستمرّ مع ارتفاع عدد المرافق عبر البلديات. كما استنفر وزير الدّاخلية، المنتخبين المحلّيين من أجل التحرّك لاستغلال الأملاك العمومية الضائعة، وكشف عن اجتماع وزاري مصغّر سيعقد في غضون أسابيع، من أجل وضع خطّة استراتيجية تقضي بتوجّه جديد لتجسيد مبدأ الشراكة بين مؤسسات الدّولة على المستوى المحلّي لاستغلال هذه الممتلكات. كما أعرب الوزير عن غضبه من الإبقاء على أسعار كراء بعض الممتلكات المحلية العمومية بالدينار الرمزي مقابل رفع كبير في أسعار كراء الهياكل المملوكة للخواص.

ت الجزائري لا يعيش حياة الشعوب المتقدّمة ونحن بعيدون جدا عنها

 على عكس تصريحات بعض المسؤولين الذين يشبّهون الجزائر بدول متقدّمة على غرار السويد وأمريكا، قال بدوي، إنّ الجزائر لا تزال بعيدة مقارنة بدول أخرى في جميع المجالات، مؤكّدا أنّ المواطن يفرض على السلطات العمومية تجسيد طموحاته لأنّه مطّلع على حياة الشعوب المتقدّمة، عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة وهو على دراية بالإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها بلاده، وأفاد الوزير أنّ الحدّ الأدنى للحياة المعيشية التي تعيشها شعوب متقدّمة بعيد علينا كثيرا، ولن نصل إليه حتى نمكّن المواطن من استخراج وثائقه من بيته والتكفّل بيومياته انطلاقه من منزله، مؤكّدا أن الطريق ما يزال طويلا وشاقا. وراهن وزير الداخلية على العنصر البشري والكفاءات الجامعية، مطالبا الأميار بإيلائها أهمية بالغة، مهيبا بهم من أجل الخروج إلى الميدان للوقوف على سيرورة المشاريع التنموية، لاسيما الهياكل المدرسية التي توجد قيد الإنجاز والتكفّل بانشغالات المواطن لتجنّب الضغط. وتحدّث المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد الحق سايحي، عن سوء في تسيير المجالس الشعبية البلدية، وقال إنّ هناك أموالا تضيع في الفراغ، داعيا المنتخبين المحليين إلى الالتزام بخدمة المواطن الذي انتخبهم عن طريق استقباله والاستماع لانشغالاته، مؤكّدا أنّ البلدية ليست هيئة إدارية فقط بل هي حلقة الوصل التي تربط السلطات التنفيذية بالمواطن، ودعا المنتخبين المحليين إلى المبادرة باقتراح مشاريع ورقمنتها حتى يكون التقييم المالي شفافا ومبسّطا.

حكيمة ذهبي

 

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