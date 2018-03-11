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نظموا تحالفا للمطالبة بـ حقوقهم

الحرس البلدي، الباتريوت وضحايا الإرهاب يعتصمون هذا الأسبوع

  11 مارس 2018 - 21:41   قرئ 90 مرة   0 تعليق   الوطني
الحرس البلدي، الباتريوت وضحايا الإرهاب يعتصمون هذا الأسبوع

كشف رئيس التحالف الوطني القومي بن عزة دوادي أن التحالف الذي يجمع الباتريوت والحرس البلدي وضحايا الإرهاب، سينظم اعتصاما وطنيا سلميا بحر الأسبوع الداخل، في حال لم تنفذ وتطبق تعليمات الرئاسة والحكومة، بالاهتمام بأرضية مطالبهم الاجتماعية وتجسيدها هذه المرة، خصوصا وأن القاعدة باتت تعرف احتقانا وغضبا وفقدت الصبر والثقة في الوعود المتكررة. 

تأسف داودي للتهميش والإقصاء اللذين يطالانهم من طرف السلطات المعنية، قائلا  نتأسف لحجم الإقصاء وظروف التهميش والنسيان، التي أصبح يعيشها الأعوان ، مذكرا بأن القاعدة العريضة والمشكلة من عشرات الآلاف منهم، أصبحت تعيش ضغطا ومعاناة شديدين، وهم يخشون من أن تتضاعف تلك الضغوطات الناجمة عن ظروف العيش  الصعبة والمُذلة لهم، وتترجم في تصرفات أخرى ، وتساءل المتحدث عن  سبب كل هذا التماطل والتعطيل في تنفيذ تعليمات صدرت عن رئاسة الجمهورية والحكومة، والتي تدعو إلى الاهتمام والتكفل بانشغالات هذه الشريحة العريضة، وتحسين ظروفها، خاصة ونحن نعيش التهابا في أسعار كل شيء تقريبا، أصبح صاحب الدخل لـ 50 و60 ألف دينار، والذي يبدو محترما في أعين الأعوان، لا يلبي ولا يرضي مئات الآلاف من العائلات ضعيفة الدخل، فكيف من يتقاضى راتب منحة يتراوح بين الـ 14 الف و30 ألف دينار، باتت تعرف بمنحة  العار ، وهي دنانير لا تكفي لشخص واحد كيف لعائلة بأكملها .

أمال عماري

 

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