الديوان الوطني للحج والعمرة يكشف عن تفاصيل تكلفة الحج لهذا الموسم

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة عن تفاصيل تكلفة حج، والذي سيبلغ 52.5مليون سنتيم،منها 330 ألف دينار للإسكان، الإعاشة والنقل.

وحسب مانشره الديوان، صباح اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي في “الفايسبوك”، فإن القيمة الإجمالية لحج هذه السنة تبلغ الـ 525 ألف دينار.

وحسب ذات المصدر، فإن مبلغ تذكرة الطائرة يبلغ الـ 120 ألف دينار جزائري،

بينما تبلغ قيمة المبلغ الراجع إلى جيب الحاج 2500 ريال سعودي، أي ما يقارب 540 أورو، حسب ذات المصدر.

وبخصوص خدمات الحج من الإسكان، نقل، إعاشة، بالإضافة إلى المشاعر فيبلغ الـ 330 ألف دينار جزائري.