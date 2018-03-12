33 مليون للنقل والمبيت و540 أورو مصروف

ديوان الحج والعمرة يكشف عن تفاصيل تكاليف حج 2018

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة عن تفاصيل تكلفة الحج، والتي ستبلغ 52.5 مليون سنتيم، منها 33 ألف دينار للإسكان، الإعاشة والنقل، في حين يبلغ سعر تذكرة السفر 12 مليون ويستفيد الحاج من 2500 ريال أي ما يعادل 540 أورو مصاريف شخصية.

أكد الديوان في منشور على حسابه الرسمي في الفايسبوك ، أنّ القيمة الإجمالية لحج هذه السنة تبلغ الـ 525 ألف دينار، في حين يبلغ سعر تذكرة الطائرة 120 ألف دينار جزائري، بينما تبلغ قيمة المبلغ الراجع إلى جيب الحاج 2500 ريال سعودي، أي ما يقارب 540 أورو، حسب ذات المصدر، وبخصوص خدمات الحج من الإسكان، النقل، الإعاشة، فتبلغ الـ 330 ألف دينار جزائري، وعن الإجراءات التنظيمية التي ستميز حج هذا الموسم، أوضح المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة أنها تتمثل في ثلاث محطات أساسية وهي الفحص الطبي ثم دفع تكلفة الحج وإيداع ملف التأشيرة، وقال يوسف عزوزة إن الديوان الوطني للحج والعمرة قد اختار 44 وكالة سياحية، نالت شرف تنظيم حج هذا الموسم منها وكالتان عموميتان، مؤكدا أنه تم إقصاء بعض الوكالات التي قصرت في خدمة حجاجنا الميامين في الموسم الماضي، كما دعا المتحدث كل الحجاج الذين يريدون توضيحات أكثر زيارة الموقع الرسمي للديوان على الإنترنت أو على صفحة موقع التواصل الاجتماعي. ويأتي رفع التكلفة بحوالي ثلاثة ملايين سنتيم مقارنة بالموسم الماضي، بسبب رفع أسعار كراء العمائر وكذا الرسوم الجديدة التي أقرتها السلطات السعودية على أصحاب الفنادق، حيث أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى في تصريحات سابقة إلى إمكانية رفع تكلفة الحج للموسم الجاري، وذلك مباشرة بعد عودته من البقاع المقدسة خلال ترأسه للوفد التحضيري في البقاع المقدسة المكلف بالتعاقد مع الطرف السعودي، وتسعى الحكومة بمختلف القطاعات المتدخلة في تنظيم الحج على ضمان سير الاجراءات المتفق عليها خلال أشغال اللجنة القطاعية الوزارية المعنية بالتحضير لموسم الحج الجاري، بحضور الأمين العام للوزارة والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، إضافة إلى ممثلين عن جميع القطاعات المتدخلة في تنظيم عملية الحج، أين تناول اللقاء نتائج الوفد التحضيري الذي انتقل وعاد من البقاع المقدسة قبل أكثر من شهر بعد تعاقده على خدمات حج هذا الموسم، كما تم وضع الرزنامة الزمانية الخاصة بالخطوات والترتيبات الإدارية التي سيقوم بها حجاج هذا الموسم، والتي من بينها بيع تذاكر الطائرة الخاصة بالخطوط الجوية الجزائرية والسعودية، ثم الشروع بعدها في الإسكان الإلكتروني الذي يكون عبر موقع خاص على شبكة الأنترنيت ويأتي في الأخير تعليق التأشيرة.

أسامة سبع