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دعت سابقا إلى اعتبار كل مادة مستقلة عن الأخرى في المتوسط

وزارة التربية تتراجع عن قرار الفصل بين مادتي التاريخ والجغرافيا

  12 مارس 2018 - 21:09   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة التربية تتراجع عن قرار الفصل بين مادتي التاريخ والجغرافيا

تراجعت وزارة التربية الوطنية عن قرار الفصل بين مادتي التاريخ والجغرافيا في الطور المتوسط واعتبار كل مادة مستقلة عن الأخرى أثناء وضع أسئلة الامتحان، واحتساب علامة كل مادة على 20 في سلم التنقيط، حيث أمرت مدراء التربية بضرورة الجمع بين المادتين سواء خلال الاختبارات، أو عند تدوين العلامات في كشوف النقاط، مشيرة إلى ضرورة مراعاة المعاملات المقررة لكل مستوى.   

 

أكدت وزارة التربية الوطنية، في ردها على التساؤلات التي طرحها عدد من مدراء المتوسطات بخصوص الجمع من عدمه بين مادتي التاريخ والجغرافيا في الاختبارات الفصلية أن الجمع بين المادتين أمرا ضروريا، داعية في الوقت ذاته إلى عدم الفصل بينهما في المستويات الاربعة لمرحلة التعليم المتوسط، سواء خلال الاختبارات، أو عند تدوين العلامات في كشوف النقاط، مشيرة الى ضرورة مراعاة المعاملات المقررة لكل مستوى بطبيعة الحال. كانت وزارة التربية الوطنية قد دعت مدراء التربية في وقت سابق إلى الفصل بين مادتي التاريخ والجغرافيا واعتبار كل مادة مستقلة عن الأخرى واحتساب علامة كل مادة على 20 ومعاملها 01 لجميع المستويات -عدا السنة الرابعة متوسط التي تبقى على حالها- مادة واحدة بمعامل 02،

وأضافت وزارة التربية في ذات التعليمة أنه في جدول الاختبارات تبرمج مادة التاريخ والجغرافيا كالعادة مادة واحدة وفي نفس التوقيت دون فصل ودون تخصيص زمن محدد لكل مادة. في ذات السياق، أوضحت تعليمة الوزارة أنه يجب أن يتعامل الأساتذة مع المادتين على أنهما منفصلتين، أولا أثناء وضع أسئلة الامتحان بحيث تتشكل كل مادة من جزأين يكون الأول للأسئلة والثاني وضعية إدماجية، إضافة إلى إلزامية وضع سلم التنقيط على 20 لكل مادة في ورقة الامتحان، والأسئلة تكون على ورقة واحدة لكلا المادتين وكذا الأمر بالنسبة للأجوبة أيضا على ورقة واحدة، وإلزامية إرسال نسخة من ورقة الامتحان إلى مفتش المادة عن طريق الإدارة مباشرة بعد الانتهاء من الامتحان.

نبيل ش

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