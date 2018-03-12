بعد خصم أجورهم لشهرين دفعة واحدة

4 آلاف طبيب مقيم ينظمون مسيرة داخل مستشفى مايو بالعاصمة

الإجراء مس 20 مؤسسة استشفائية على المستوى الوطني

انتفض الأطباء المقيمون أمس، بعد الإجراءات المتخذة في حقهم والتي تقضب بخصم أجورهم لمدة شهرين دفعة واحدة بعد أن مس الإجراء أزيد من 20 مستشفى على المستوى الوطني منها 5 مؤسسات استشفائية بالعاصمة، حيث خرج ما يزيد عن 4 ألاف طبيب في مسيرة داخل أسوار مستشفى لمين دباغين مايو سابقا منددين بالوضع الراهن.

في الوقت الذي تحاول فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احتواء مطالب الأطباء المقيمين والالتفات معهم حول دائرة مستديرة، أزمت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الوضع أكثر فأكثر فبعد اللقاءات الفاشلة والشكلية التي جمعتهم بها سابقا والتي كانت دائما تخرجهم الى الشارع وتعمل على مقاطعتهم لهذه اللقاءات التي لم تعمل يوما على الاستماع لمطالبهم بقدر محاولة تشتيت مطالبهم ومحاولة خلق نوع من الفوضى في جملة المطالب المرفوعة، يأتي اليوم هذا الاجراء الأخير الذي يقضي بخصم أجور الأطباء المقيمين بالرغم من حفاظهم على الحد الأدنى للخدمة لمدة شهرين كاملين دفعة واحدة، وهو الأمر الذي رفضوه جملة وتفصيلا مهددين بالتصعيد، حيث خرج ما يزيد عن 4 آلاف طبيب مقيم في مسيرة، أمس، داخل أسوار مستشفى لمين دباغين مايو سابقا منددين بالوضع الراهن منذ الساعات الأولى، رافعين العديد من الشعارات واللافتات المنددة بحالة الطبيب المقيم، خاصة وأن القرار مس 20 مستشفى على المستوى الوطني و5 مؤسسات استشفائية على مستوى العاصمة. وأكد بعض الأطباء المقيمين في اتصالبهم، أمس، أن هذه المسيرة جاءت كرد على تماطل الوصاية في التوصل الى حل نهائي من جهة و عملها على تأجيج الوضع من جهة أخرى من خلال مثل هذه الإجراءات الارتجالية التي تعمل على خلق نوع اخر من الضغط على الطبيب المقيم، وتأتي هذه الوقفة أيضا كسابقتها من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي نظمت على مستوى أكثر من ولاية .