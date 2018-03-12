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دليل للتصدي للإضراب مستقبلا.. بن غبريت

لم نتوصل إلى اتفاق مع النقابات حول كل المطالب

  12 مارس 2018 - 21:10   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الوطني
لم نتوصل إلى اتفاق مع النقابات حول كل المطالب

كشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، خلال ندوة صحفية -على هامش زيارتها لولاىة البليدة عن عمل مصالح قطاعها على تحضير  دليل  يشرف عليه مجموعة من المفتشين ذوي خبرة كبيرة، ينص في مضمونه على كيفية التعامل مع الإضرابات التي قد تمس قطاع التربية مستقبلا، كما تطرقت المتحدثة إلى فحوى ما خرجت به في آخر لقاء جمعها بالتكتل النقابي الذي شل العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن بسلسلة من الإضرابات، إذ وصفت بعض الشروط التي وضعها ممثلو النقابات بالتعجيزية، حيث المسؤولة الأولى على شؤون التربية أن المعمول به في جميع القطاعات عند إقدام أي موظف على الإضراب هو الخصم من راتبه، مستغربة مطلب الأساتذة بصب أجورهم بالكامل رٌم أنهم لم يزاولوا عملهم لمدة طويلة، وكذا الأمتناع عن تقديم الدروس الاستدراكية لتدارك ما فات في البرنامج السنوي، وهذا ما اعتبرته تلاعب بمصير التلاميذ.

عن مطلب الترقيات الذي كان ضمن أهم النقاط المتفاوض عليها، أكدت الوزيرة أن الترقية من أستاذ إلى أستاذ رئيسي هو حق من حقوق كل شخص تتوفر فيه الشروط اللازمة بما فيها الخبرة، وأضافت في هذا السياق أن ملف الترقيات سيدرس، ويطبق خلال شهر ديسمبر من السنة الجارية وليس شهر أوت، كما أشارت إليه نقابة  كنابست ، مبررة ذلك أن الوزارة الوصية أمامها رزنامة عمل تصب مجملها في صالح التلميذ، وتتطلب تظافر جهود الجميع.  عن الاستشارة حول موعد إجراء تاريخ إمتحانان  الباك  قالت بن غبريت إنها ستعمل بمبدأ استشارة الأغلبية، موضحة أنها فتحت مجال التصويت للمترشحين المتمدرسين والأحرار، وقد أشرفت وزيرة التربية على توزيع لوحات إلكترونية على التلاميذ المعوزين في الطور الثاني المقبلين على شهادة البكالوريا قدرت بحوالي 2000 لوحة في مبادرة مولها صناعيو البليدة من أجل مساعدة التلاميذ على تدارك الدروس الضائعة وفق التكنولوجيات الحديثة.

آمال عماري

 

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