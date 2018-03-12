الأطباء المقيمون لم يجتمعوا بحجار

وزارة التعليم العالي تبقي على امتحانات التخصص يوم 18 مارس

تمسكت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتواريخ امتحانات التخصص المقرر اجراؤها بتاريخ 18 مارس وإلى غاية 12 من شهر أفريل. يأتي هذا بعد اللقاء الذي كان من المفروض سيبرمج مع المسؤول الأول على القطاع، إلا أنهم تفاجؤوا بالغياب التام للوزير من جهة واللقاء من جهة أخرى.

بعد أن كان من المقرر أن يجتمع ممثلو الأطباء المقيمين بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار وعكس كل التوقعات لم ينظم أي لقاء بين ممثلي هؤلاء بالمسؤولين من القطاع، وجد الممثلون أنفسهم منذ الساعات الأولى من نهار أمس، ينتظرون بمقر الوزارة دون جديد يذكر من شانه التطرق إلى جملة المطالب المرفوعة -أو على الأقل النقطة التي تخصص امتحانات التدرج من اجل إيجاد حل للوضع- خاصة بعد قرارها الأخير الذي يفيد بأنه تم برمجتها يوم 18 مارس وإلى غاية 12 أفريل، غير أن الأمور سارعت عكس المتوقع فلم يتم برمجة أي لقاء ولم يجتمع الأطباء المقيمون بحجار أو أي مسؤول، فقط تم استلام رسالة منهم موجهة للمسؤول الأول على رأس القطاع من أجل التطرق الى نقطة تواريخ الامتحانات، والتي تم الإبقاء عليها لحد الساعة، في ظل غياب الرد الرسمي من قبل الطاهر حجار.