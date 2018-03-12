نظمت الملتقى الوطني الأول حول مكافحة الحرائق وحراسة الشواطئ

الحماية المدنية تتجند لصيف 2018

باشرت مصالح الحماية المدنية تحضيراتها الميدانية تحسباً لموسم الاصطياف القادم، حيث نظمت، أمس، المديرية العامة للحماية المدنية الملتقى الجهوي الأول بولاية قالمة والذي يضم 24 ولاية من وسط، شرق وجنوب الوطن، بالإضافة إلى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل ذلك في إطار تحضير حملة مكافحة حرائق الغابات وحملة حراسة الشواطئ والاستجمام 2018.

ستتم خلال هذا الملتقى دراسة الحصيلة المسجلة خلال السنة المنتهية فيما يتعلق بحرائق الغابات، وحراسة الشواطئ حيث سيتم التطرق إلى مدى نجاعة الإجراءات الوقائية التي اتخذت خلال نفس السنة بإيجابياتها وتحديد النقائص من أجل أخذ التدابير اللازمة، الوقائية، التنظيمية والتدخلية لإنجاح حملة مكافحة حرائق الغابات وحراسة الشواطئ والاستجمام لسنة 2018، حيث كانت ذات المصالح قد سجلت خلال السنة المنتهية، 20251 تدخل لإخماد حرائق أدت إلى إتلاف 28841 هكتار من الغابات، 10389 هكتار من الأدغال، 14745 هكتار من الحشائش، 2114.23 هكتار من المحاصيل الزراعية، 12461 من النخيل و246272 شجرة مثمرة، فيما جندت الحماية المدنية خلال نفس السنة 27 رتلا متنقلا على مستوى الولايات الغابية الحساسة. وحرصا منه على حماية ووقاية النخيل الذي يتضرر بسرعة، أسدى المدير العام تعليمات إلى مختلف مديري ولايات الجنوب بالقيام بحملات تحسيسية وقائية وجوارية لأجل توعية مستغلي مساحات النخيل حول أخطار الحرائق وإعلامهم بالجانب الوقائي والطريقة المثلى في التعامل مع الحرائق، أما فيما يتعلق بجهاز حراسة الشواطئ والاستجمام تم تسجيل على مستوى 398 شاطئ مسموح للسباحة 80333 تدخل لإنقاذ 53812 شخص من غرق حقيقي وإسعاف 20454 في عين المكان و128 حالة وفاة 75 منها في الشواطئ الممنوعة وفيما يخص السباحة في المجمعات والبرك المائية فهذه الظاهرة لا تزال تخلف الكثير من الخسائر البشرية على المستوى الوطني، بحيث تم تسجيل 95 حالة وفاة سنة 2017، غالبيتها من الأطفال رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمت قبل وخلال كل فترة موسم اصطياف.

وللتقليل من هذه الحصيلة، اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية على الوقاية التي أعطت نتائج جيدة، إذ سيتم تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية على المستوى الوطني بداية شهر ماي 2018، والخاصة بأخطار السباحة، الوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، وكذا الأخطار المتعلقة بلسعات العقرب وحوادث المرور والتي تعرف ارتفاعا محسوسا خلال هذه الفترة، وهذا عن طريق تنظيم أبواب مفتوحة، أسابيع تحسيسية وقوافل الوقاية والتحسيس على مستوى كل مديريات الولائية للحماية المدنية مع المشاركة الفعالة للصحافة والإذاعات الجهوية ببث مختلف التوصيات الأمنية والومضات التحسيسية لمختلف الأخطار رغم كل هذه الإمكانيات المادية والبشرية التي تم وضعها من أجل سلامة المصطافين، يبقى ترسيخ الثقافة الوقائية عند المواطن الوسيلة الوحيدة للحد أو التقليل من هذه الأخطار.