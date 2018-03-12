نسيب يؤكد أن نسبة امتلاء السدود بلغت 56 بالمائة

الحكومة خصصت 50 مليار دولار للقضاء على أزمة العطش منذ 2000

قال وزير الموارد المائية حسين نسيب، إن الجزائر استثمرت ما يعادل 50 مليار دولار منذ سنة 2000، في قطاع الموارد المائية قصد تشييد المنشئات المائية من سدود ومحطات لتحلية مياه البحر والمياه المستعملة، كاشفا عن امتلاء السدود على المستوى الوطني بنسبة 56 بالمائة.

كشف نسيب عن ارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى 56 بالمائة، بنسبة 50 بالمائة في غرب البلاد والوسط وبنسبة 67 بالمائة في الشرق الجزائري، وهي أعلى نسبة تسجل على مدى العامين الأخيرين على حد قوله، مضيفا خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب افتتاحه للصالون الدولي الـ 12 للعتاد وتكنولوجيا وخدمات المياه، بقصر المعارض -الصنوبر البحري-، أمس، أن الجزائر خصصت ما قيمته 50 مليار دولار لتشييد السدود ومحطات تحلية مياه البحر من أجل تجاوز أزمة التزود بالمياه الشروب.

وفي سياق ذي صلة، قال نسيب إن 31 محطة تحلية مياه البحر تم رفع التجميد عنها، كاشفا عن إطلاق مناقصة وطنية قريبا لترتفع عدد المحطات إلى 230 محطة، مما سيرفع طاقة استيعاب المياه المستعملة من 400 مليون إلى 600 مليون متر مكعب افاق 2020، سيستخدم جزء كبير منها في سقي الأراضي الفلاحية، كما أعلن نسيب عن إنجاز محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر بولاية الطارف والعاصمة زرالدة ، مما سيسمح برفع نسبة تحلية مياه البحر من 17 بالمائة إلى 25 بالمائة افاق 2020 على حد قوله.

وبخصوص مدى مساهمة قطاع الموارد المائية في تدعيم وتطوير القطاع الفلاحي، أكد نسيب أن الحكومة تسعى لاستحداث مليون هكتار من الأراضي المسقية، مشيرا إلى أن وزارته تعمل مع وزارة الفلاحة من أجل تحسيس الفلاحين بضرورة استعمال أنظمة السعي الاقتصادية.

من جهة أخرى، قال الوزير إن الصالون الدولي الـ 12 للعتاد وتكنولوجيا وخدمات المياه، عرف مشاركة 150 عارضا يمثلون 15 دولة، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة عرفت مشاركة مؤسسات متخصصة في تحلية مياه البحر والمياه المستعملة.