شريط الاخبار
خبراء زراعيون وبياطرة لإنعاش الزراعة الصحراوية سوناطراك و توتال تنشئان مصنعا للبلاستيك لتلبية حاجات تركيب السيارات يوم برلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر الحكومة خصصت 50 مليار دولار للقضاء على أزمة العطش منذ 2000 الحماية المدنية تتجند لصيف 2018 وزارة التعليم العالي تبقي على امتحانات التخصص يوم 18 مارس لم نتوصل إلى اتفاق مع النقابات حول كل المطالب 4 آلاف طبيب مقيم ينظمون مسيرة داخل مستشفى مايو بالعاصمة وزارة التربية تتراجع عن قرار الفصل بين مادتي التاريخ والجغرافيا ديوان الحج والعمرة يكشف عن تفاصيل تكاليف حج 2018 والي بومرداس يتمادى ويعتبر نفسه جنديا للجمهورية إشراك الفاعلين المحليين ضرورة للحد من البطالة وترقية التشغيل ندوة ولاة المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية قريبا تأجيل مثول بن زعيم أمام لجنة الانضباط إلى الثلاثاء القادم الأفارقة مدعوون لترشيد النمو الديمغرافي للتوازن مع الفرص التنموية خياطي يرجّح سبب انتشار البوحمرون إلى عدم صلاحية اللقاحات رجال المال ومنابر الإعلام... الظل الخفي للسلفية والإخوان بمنطقة القبائل عام حبسا نافذا لعجوز سورية تحصلت على الجنسية الجزائرية بالتزوير! الاجتماعات الماراطونية بين بن غبريت وبكنابست تتجه مجددا نحو الانسداد نسعى لجعل المواطن الشريك الأول في المعادلة الأمنية الحديثة قرباج يخسر معركته أمام زطشي ويرفع الراية البيضاء انفراج أزمة الحليب مرهون بتحرير الأسعار ورفع الدعم ميهوبي يكرم إعلاميات القسم الثقافي بقصر الثقافة جائزة مصطفى كاتب الدولية تكشف عن أسماء أعضائها «صدور مجلة دورية و إطلاق بوابة الكترونية قريبا» إدارة سجن عزازقة... من العقاب إلى التعليم وتكوين وتأهيل السجين الإعــــــــــــــــــلام الإنجليــــــــــــــــــزي يلقــــــــــــــــــب محــــــــــــــــــرز بـ «الساحــــــــــــــــــر» العميـــــــــد والحمـــــــــراوة فـــــــــي صـــــــــدام مـــــــن أجـــــــل البقـــــــاء فــــــي سبـــــــاق اللقـــــــب رصد 480 سكن لدائرة وهران وإقصاء بلدية بئر الجير يثير غضب السكان والي بومرداس يتعهد بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ المستفيدون من السكن التساهمي بالكاليتوس يشتكون «ايتوزا» ستفتح أربعة خطوط جديدة وتسخر 29 حافلة قريبا بــــيـــراف يــتــــــــحدى ويــواصـــل المــــقاومــة 1.5 ترليون برميل احتياطات العالم من النفط بدوي يذكّر الأميار بالتقشف ويحمّلهم مسؤولية تحسين الأوضاع المعيشية للجزائريين اتفاقية شراكة بين إلكترو- الصناعات عزازقة ومؤسسة هندية تسليم خط السكة الحديدية الجزائر - مطار هواري بومدين نهاية سبتمبر مداخيل كناس فاقت 400 مليار دينار في 2017 بوتفليقة يترأس أول مجلس للوزراء في 2018 الأربعاء المقبل ارتفاع قياسي لأسعار الأورو والـبالباوند في السوق السوداء
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الحكومة خصصت 50 مليار دولار للقضاء على أزمة العطش منذ 2000

نسيب يؤكد أن نسبة امتلاء السدود بلغت 56 بالمائة

الحكومة خصصت 50 مليار دولار للقضاء على أزمة العطش منذ 2000

  12 مارس 2018 - 21:11   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة خصصت 50 مليار دولار للقضاء على أزمة العطش منذ 2000

قال وزير الموارد المائية حسين نسيب، إن الجزائر استثمرت ما يعادل 50 مليار دولار منذ سنة 2000، في قطاع الموارد المائية قصد تشييد المنشئات المائية من سدود ومحطات لتحلية مياه البحر والمياه المستعملة، كاشفا عن امتلاء السدود على المستوى الوطني بنسبة 56 بالمائة.

كشف نسيب عن ارتفاع نسبة  امتلاء السدود إلى 56 بالمائة، بنسبة 50 بالمائة في غرب البلاد والوسط وبنسبة 67 بالمائة في الشرق الجزائري، وهي أعلى نسبة تسجل على مدى العامين الأخيرين على حد قوله، مضيفا خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب افتتاحه للصالون الدولي الـ 12 للعتاد وتكنولوجيا وخدمات المياه، بقصر المعارض -الصنوبر البحري-، أمس، أن الجزائر خصصت ما قيمته 50 مليار دولار لتشييد السدود ومحطات تحلية مياه البحر من أجل تجاوز أزمة التزود بالمياه الشروب.

وفي سياق ذي صلة، قال نسيب إن 31 محطة تحلية مياه البحر تم رفع التجميد عنها، كاشفا عن إطلاق مناقصة وطنية قريبا لترتفع عدد المحطات إلى 230 محطة، مما سيرفع طاقة استيعاب المياه المستعملة من 400 مليون إلى 600 مليون متر مكعب افاق 2020، سيستخدم جزء كبير منها في سقي الأراضي الفلاحية، كما أعلن نسيب عن إنجاز محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر بولاية الطارف والعاصمة  زرالدة ، مما سيسمح برفع نسبة تحلية مياه البحر من 17 بالمائة إلى 25 بالمائة افاق 2020 على حد قوله.

وبخصوص مدى مساهمة قطاع الموارد المائية في تدعيم وتطوير القطاع الفلاحي، أكد نسيب أن الحكومة تسعى لاستحداث مليون هكتار من الأراضي المسقية، مشيرا إلى أن وزارته تعمل مع وزارة الفلاحة من أجل تحسيس الفلاحين بضرورة استعمال أنظمة السعي الاقتصادية.

من جهة أخرى، قال الوزير إن الصالون الدولي الـ 12 للعتاد وتكنولوجيا وخدمات المياه، عرف مشاركة 150 عارضا يمثلون 15 دولة، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة عرفت مشاركة مؤسسات متخصصة في تحلية مياه البحر والمياه المستعملة.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات