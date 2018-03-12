من تنظيم لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني

يوم برلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر

تنظم لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا لبحث موضوع الصناعة العسكرية في الجزائر: واقع وآفاق ، بهدف إبراز واقع هذه الصناعة الحيوية وأهدافها مع تسليط الضوء على قدرتها في تقاسم الأعباء التي يفرضها توفير موارد إضافية للاقتصاد الجزائري.

أفاد البيان أن لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني تنظم يوما برلمانيا لبحث موضوع الصناعة العسكرية في الجزائر: واقع وآفاق .

وأضاف نفس البيان أن ذات اللجنة اختارت هذا الموضوع لإبراز واقع هذه الصناعة الحيوية وأهدافها مع تسليط الضوء على قدرتها في تقاسم الأعباء التي يفرضها توفير موارد إضافية للاقتصاد الجزائري. وشدد نفس المصدر أن أهمية هذا الموضوع تبرز كون الجزائر تسعى منذ سنوات لتعزيز خيارها الاستراتيجي بالتوجه نحو تطوير وتوسيع قاعدة صناعتها العسكرية وذلك بهدف مواجهة ارتفاع الكلفة العالية التي تتكبدها ميزانية الدولة لاستيراد التجهيزات المختلفة الموجهة للجيش، ولاسيما مع ارتفاع التحديات الأمنية مع طموحها لدخول مجال تصدير بعض العتاد العسكري المصنّع محليا لاسيما إلى بعض دول الجوار. وأشار المصدر إلى أن منظمي هذا اليوم البرلماني سطروا برنامجا يتضمن عرض شريط وثائقي حول الموضوع، تليه ثلاث مداخلات تتناول الموضوعات التالية أهمية صناعات الدفاع ، الجانب الاقتصادي للصناعات العسكرية و دور الصناعة العسكرية في تنمية الاقتصاد الوطني وستكون متبوعة بمناقشة عامة.