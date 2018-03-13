إطلاق مناقصة قريبا لإنجاز 31 محطة تصفية المياه المستعملة

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس بالجزائر أنه سيتم قريبا إطلاق مناقصة لإنجاز 31 محطة لتصفية المياه المستعملة بعد قرار رفع التجميد عن مشاريع القطاع.

واعتبر السيد نسيب خلال افتتاح الصالون الدولي ال14 لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات المياه بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر العاصمة)، بأن المناقصة الجديدة تمثل "سابقة" في تاريخ القطاع بالنظر لعدد المحطات التي سيتم إنجازها مما سيرفع إجمالي محطات التصفية في البلاد إلى 230 محطة بغضون سنة 2020.وسيسمح إنجاز هذه المحطات الجديدة بتعزيز القدرات الوطنية لمعالجة المياه المستعملة إلى 600 مليون متر مكعب (م3) سنويا مقابل 400 مليون م3 حاليا، حسب الوزير الذي أكد بأنه سيتم توجيه المياه التي تنتجها محطات التصفية إلى الأنشطة الفلاحية على وجه الخصوص.و أوضح في هذا السياق بأن إنجاز محطات تصفية المياه يعد "رهانا كبيرا" بالنظر لدورها في المحافظة على الموارد المائية سواء الجوفية أو على مستوى السدود، زيادة عن دورها في ضمان الأمن الصحي وحماية المحيط.

كما دعا المؤسسات المكلفة بتسيير هذه المحطات للاستثمار في إنجاز وحدات صناعية لتعبئة الطمي قصد استخدامه في الأنشطة الفلاحية كمخصبات طبيعية للتربة.كما أعلن عن رفع التجميد عن 50 مشروع آخر للإنجاز حدائق الترشيح ستكون موزعة على المناطق الريفية في مختلف أنحاء البلاد.وتمثل حدائق الترشيح أحد التقنيات الذكية الموجهة لتصفية المياه المستعملة طبيعيا.