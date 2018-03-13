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هذا هو عدد السيارات في الجزائر

  13 مارس 2018 - 14:43   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الوطني
هذا هو عدد السيارات في الجزائر

ارتفع حجم حظيرة السيارات في الجزائر إلى  5.986.000 مركبة بنهاية 2017 حسبما أفاد به ،اليوم الثلاثاء، بالجزائر وزير  الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.

ووفقا للأرقام التي قدمها زعلان خلال جلسة استماع بلجنة النقل  والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، فإن الحظيرة  الوطنية للسيارات عرفت وتيرة نمو متسارعة خلال العقدين الماضيين حيث بلغت 

5.986.000 مركبة نهاية 2017 مقابل 4.314.607 مركبة في 2010 و3.706.00 مركبة في 2008 و2.840.077 مركبة في 1998.

وفرض هذا النمو المتزايد في حجم حظيرة السيارات إلى تكثيف الاستثمارات العمومية في توسيع وعصرنة شبكة الطرقات الوطنية، يؤكد زعلان لافتا إلى  أن قيمة الأغلفة المالية المخصصة لذلك بلغت 5.481 مليار دج بين 1999 و2017 أي  ما يمثل حوالي 53 بالمائة من إجمالي الأغلفة الموجهة للبنى التحتية في مجال  النقل والمقدر ب10.248 مليار دج في هذه الفترة.

وسمحت هذه الاستثمارات بتوسيع الشبكة الوطنية للطرقات من 104.000 كم في 1999  إلى 126.900 كم نهاية 2017، وبتوسيع طول الطرق السريعة والسيارة من 637 كم في  1999 إلى 5.700 كم نهاية 2017 بينما ارتفع عدد المنشآت الفنية للطرق من 3.600  منشأة إلى 10.563 منشأة في نفس الفترة.

ويشمل البرنامج الجاري تنفيذه حاليا أشغال إنجاز منافذ وروابط للطرق السريعة  بطول إجمالي يقدر ب1.009 كم من بينها سبعة منافذ سيارة تربط الموانئ (بجاية، جن جن، سكيكدة، تنس ،وهران،مستغانم، الغزوات) بالطريق السيار شرق-غرب وأربعة  منافذ سيارة تربط عواصم الولايات (تيزي وزو وباتنة ومعسكر وقالمة) بنفس الطريق  السيار.

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