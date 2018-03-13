تمار: 80 ألف سكن ريفي في 2018

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أن رئيس الجمهورية خصص 80 ألف وحدة سكنية للسكن الريفي في 2018.

مشيرا خلال زيارة التفقدية لولاية الجلفة أن معاهدة كيتو تسير في الطريق الصحيح وهو ما يدل على إستقرار الدولة في مجال السكن.

مضيفا أن التنمية المستدامة موجودة والدليل أن الجزائر من البلدان القليلة التي تهتم بها.

وأضاف أن لقاءه مع ممثلة الأمم المتحدة للإسكان أكد لها أن البرنامج الإجتماعي للسكن مميز.

وكان برنامج السكن الريفي يمثل 40 بالمائة من برنامج السكن الإجمالي

واضاف أن رئيس الجمهورية خصص سنة 2018 80 ألف وحدة سكنية للسكن الريفي.