أكدوا مقاطعتهم لامتحانات التخصص المبرمجة يوم 18 مارس

نحو استقالة جماعية للأطباء المقيمين

قرر الأطباء المقيمون مقاطعة برنامج الامتحانات الذي حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفترة الممتدة ما بين 18 مارس و12 أفريل إلى غاية تلبية جميع المطالب، حسب بيان للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، مهددين في ذات الوقت بتقديم استقالات جماعية في الأيام القليلة القادمة.

يستمر تصعيد الأطباء المقيمين ويتواصل معه تأزم الوضع في قطاع الصحة خاصة بعد القرار الأخير الذي اتخذ على إثره المقيمون الرد الرافض الصادر عن مسؤولي الوزارة خلال اجتماع مع أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية ورفضهم لبرنامج امتحانات شهادة الدراسات الطبية المتخصصة المحدد ما بين 18 مارس و12 افريل في انتظاراستجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، كما أشارت التنسيقية إلى أن وفد المقيمين قد أكد بوضوح عزم المترشحين لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة مقاطعة كل برنامج يتم تحديده قبل تلبية مطالبهم. يأتي هذا في الوقت الذي هدد فيه أكثر من 15 ألف طبيب مقيم، بأنهم سيلجؤون إلى تقديم استقالة جماعية مع الإعلان عن سنة بيضاء، في الأيام القليلة القادمة، باعتبار أن 99 بالمائة من الأطباء المقيمين وافقوا على مقترح الاستقالة الجماعية، خصوصا بعد انسداد قنوات الحوار والتفاوض مع وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتعليم العالي والبحث العلمي وغياب الحلول الواقعية تجبرهم على الاستقالة الجماعية، وسيتم ذلك بعد عقد جمعيات وطنية مراطونية خلال هذه الأيام. وحسب بيان للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين فإنه على الرغم من الرد الايجابي لوزارة الصحة عن بعض المطالب المقدمة سيما تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية، توفير السكن، تهيئة وتجهيز الإمكانيات التقنية في ولايات الالحاق في اطار الخدمة المدنية والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج من الأطباء والحق في تذكرة سفر في الطائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب فضلا عن الترخيص بمزاولة نشاط اضافي في القطاع الخاص إلا أن التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين تظل متمسكة بالإضراب الى غاية تلبية جميع المطالب، وقد خلف الإضراب الذي شنه 15 ألف طبيب مقيم في مختلف التخصصات موزعين على 12 كلية اضطرابا كبيرا في عدة مؤسسات استشفائية أدت في بعض التخصصات إلى الشلل على غرار الجراحة حيث تم تأجيل بعض العمليات الجراحية أو تم الغاؤها أحيانا.