شريط الاخبار
تزكية مطلقة لسيدي السعيد لرئاسة إيجتيا مجددا الجيش سيحقق الاكتفاء الذاتي من الشاحنات والمحركات في 2019 تأخّر منح المساعدة المالية للمستفيدين من السكن الريفي والتساهمي الدفع في الطريق السيار شرق - غرب نهاية 2018 السفارة الأمريكية تنفي وجود قوات مارينز بالجزائر حملة جديدة لتجميع المهاجرين غير الشرعيين بالعاصمة وزير الداخلية الفرنسي يحل بالجزائر لمناقشة مكافحة الإرهاب والهجرة السرية المشاكل الداخلية تعقّد مأمورية المعارضة في التهيؤ للرئاسيات نحو استقالة جماعية للأطباء المقيمين توقيف مختلسي قرابة 7 ملايير سنتيم من بريد الجزائر الأفامي يدعو الحكومة للاقتراض الخارجي ويحذرها من سياسة طبع النقود عصابة نصبت على مواطنين وسلبتهم الملايير مقابل سكنات وهمية ولد علي يخطط لإزاحة حشفة من رئاسة اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة مصرع أربعة أشخاص وجرح آخرين في حادث مرور بالبليدة ولد عباس يسدد ديون سعداني انطلاق الدورة التكوينية الثانية غدا لتجسيد مخطط عمل «أفريبول» بجاية تحتضن الطبعة الرابعة لجائزة الهاشمي قروابي رواية «معطوب الوناس: لا لمجانين الله» تصدر بفرنسا براهيمي يحرم بورتو من توسيع الفارق عن ملاحقيه مسنات يبعن ملابسهن ويفترشن الأرض من أجل لقمة العيش ملاك شباب قسنطينة سووا جزءا من مستحقات اللاعبين سوسطارة تسعى إلى تدشين بولوغين بانتصار ثمين صاحب وحدة صناعية بالعنصر يستولي على سوق الفلاح تماثيل ونقوش البنايات الكلونيالية بالعاصمة تسترجع صورتها الحقيقية بلديات العاصمة تفتح أبواب التسجيل في صيغة LPA أمام المواطنين غدا الأربعاء رجال المال ومنابر الإعلام... الظل الخفي للسلفية والإخوان بمنطقة القبائل سوناطراك و توتال تنشئان مصنعا للبلاستيك لتلبية حاجات تركيب السيارات خبراء زراعيون وبياطرة لإنعاش الزراعة الصحراوية قرباج يخسر معركته أمام زطشي ويرفع الراية البيضاء انفراج أزمة الحليب مرهون بتحرير الأسعار ورفع الدعم خياطي يرجّح سبب انتشار البوحمرون إلى عدم صلاحية اللقاحات يوم برلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر الحكومة خصصت 50 مليار دولار للقضاء على أزمة العطش منذ 2000 الحماية المدنية تتجند لصيف 2018 وزارة التعليم العالي تبقي على امتحانات التخصص يوم 18 مارس لم نتوصل إلى اتفاق مع النقابات حول كل المطالب 4 آلاف طبيب مقيم ينظمون مسيرة داخل مستشفى مايو بالعاصمة وزارة التربية تتراجع عن قرار الفصل بين مادتي التاريخ والجغرافيا الاجتماعات الماراطونية بين بن غبريت وبكنابست تتجه مجددا نحو الانسداد ديوان الحج والعمرة يكشف عن تفاصيل تكاليف حج 2018
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. نحو استقالة جماعية للأطباء المقيمين

أكدوا مقاطعتهم لامتحانات التخصص المبرمجة يوم 18 مارس

نحو استقالة جماعية للأطباء المقيمين

  13 مارس 2018 - 20:54   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الوطني
نحو استقالة جماعية للأطباء المقيمين

قرر الأطباء المقيمون مقاطعة برنامج الامتحانات الذي حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفترة الممتدة ما بين 18 مارس و12 أفريل إلى غاية تلبية جميع المطالب، حسب بيان للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين  الجزائريين، مهددين في ذات الوقت بتقديم استقالات جماعية في الأيام القليلة القادمة.

 

يستمر تصعيد الأطباء المقيمين ويتواصل معه تأزم الوضع في قطاع الصحة خاصة بعد القرار الأخير الذي  اتخذ على إثره المقيمون  الرد  الرافض  الصادر عن  مسؤولي الوزارة خلال اجتماع مع أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية ورفضهم لبرنامج امتحانات شهادة الدراسات الطبية  المتخصصة المحدد ما بين 18 مارس و12 افريل في انتظاراستجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، كما أشارت التنسيقية إلى أن وفد المقيمين قد أكد بوضوح عزم المترشحين  لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة مقاطعة كل برنامج يتم تحديده قبل تلبية مطالبهم.  يأتي هذا في الوقت الذي هدد فيه أكثر من  15 ألف طبيب مقيم، بأنهم سيلجؤون إلى تقديم استقالة جماعية مع الإعلان عن سنة بيضاء، في الأيام القليلة القادمة، باعتبار أن 99 بالمائة من الأطباء المقيمين وافقوا على مقترح الاستقالة الجماعية، خصوصا بعد انسداد قنوات الحوار والتفاوض مع وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتعليم العالي والبحث العلمي وغياب الحلول الواقعية تجبرهم على الاستقالة الجماعية، وسيتم ذلك بعد عقد جمعيات وطنية مراطونية خلال هذه الأيام. وحسب بيان للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين فإنه على الرغم من الرد الايجابي لوزارة الصحة عن بعض المطالب  المقدمة سيما  تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية، توفير السكن، تهيئة وتجهيز الإمكانيات التقنية في ولايات الالحاق في اطار الخدمة المدنية والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج من الأطباء والحق في تذكرة سفر في  الطائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب فضلا عن الترخيص بمزاولة نشاط اضافي في  القطاع الخاص  إلا أن التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين  تظل متمسكة بالإضراب الى غاية تلبية جميع المطالب، وقد خلف الإضراب الذي شنه 15 ألف طبيب مقيم في مختلف التخصصات موزعين على 12 كلية اضطرابا كبيرا في عدة مؤسسات استشفائية أدت في بعض التخصصات إلى الشلل  على غرار الجراحة حيث تم تأجيل بعض العمليات الجراحية أو تم الغاؤها أحيانا.

أمينة صحراوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات