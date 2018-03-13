اتهم أطرافا بمحاولة إرجاع الجزائر إلى مرحلة اللاأمن

تزكية مطلقة لسيدي السعيد لرئاسة إيجتيا مجددا

إقصاء نهائي للسيناتور حمارنية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين

تم أمس تجديد الثقة بالأغلبية المطلقة في شخص عبد المجيد سيدي السعيد، أمينا عاما للمركزية النقابية، خلال أشغال الدورة العادية للجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمركب أحمد بن محمد بوهران، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي.

وأعلن في هذه الدورة عن إقصاء عضو مجلس الأمة مسؤول التنظيم بـ الإيجيتيا محمد الطيب حمارنية بصفة نهائية من عضوية الاتحاد واللجنة التنفيذية، حيث فتح الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، في مداخلته، النار بشدة على من وصفهم بخصومه في إشارة منه إلى الحركة التصحيحية التي قادها محمد الطيب حمارنية في محاولة للإطاحة به من رئاسة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث وصف المتحدث ما جرى بأنه مجرد بلبلة ومحاولة فاشلة ويائسة وانقلابية، وأضاف سيدي السعيد أن من يريد التغيير في النقابة المركزية ما عليه سوى أن يشارك الجميع في ذلك وأن أي محاولة تجري خارج أسوار الاتحاد، هي خارجة عن القانون ومجرد سياسة ذر الرماد في الأعين. سيدي السعيد انتقد كذلك الكنفدرالية الدولية للعمل وأكد أنه رفض أي نشر للمعلومات الخاصة بالجزائر والتي تأتي ضمن خانة الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي جاء بفضل حكمة ورشادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي سياق آخر، هتف البرلمانيون وإطارات المركزية وعمالها الحاضرون باسم الرئيس داعين إياه إلى الترشح رسميا لعهدة رئاسية خامسة لاستكمال مسيرة الإصلاح والسلم والأمن الاجتماعي والاقتصادي، من جهته عبد المجيد سيدي السعيد أكد أنه مستعد كل الاستعداد من أجل أن يضحي بنفسه في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، مضيفا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين كل جنود من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلم بالجزائر. وأشار المتحدث أن هناك أطراف دولية ومحلية تحاول جر البلاد لمستنقع الدماء مجددا وجر الجزائر إلى مرحلة اللّاأمن واللّااستقرار، واستطرد سيدي السعيد بما تم من تحريض مغرض للنقابات للاحتجاج والإضرابات خلال الفترة الأخيرة، حيث حذر العمال الجزائريين من مغبة الانسياق وراء الجهات المغرضة التي تريد المساس بوحدة وسلامة الشعب الجزائري. وفي السياق ذاته، كشف الأمين العام للمركزية النقابية أن رده جاء قطعيا على رئيسة الكونفدرالية الدولية للعمل، مفندا أن تكون الإيجتيا لها أية أطماع مادية، في قوله أنا لست بوشكارة ، كونه قام بترجمة المقطع مشيرا إلى أنه قام بكتابة مقطع هام يخص عدم قبول النقابية بمد أي معلومات تخص البلد الأم أو التطبيع خارج المبادئ والثوابت من منطلق ثقل المركزية النقابية التي تنعم بالاستقرار، خاصة فيما يخص تدعيم الحوار والاشتراك في تبادل الأفكار وطرح المطالب بطرق حضرية، وقبول الاقتراحات والبحث عن الحلول، مشددا على شرف الاتحاد الذي رفض الإرهاب والظلم، كما هاجم كل من يحاول جر العمال نحو الدمار من منطلق أن أهداف الاتحاد ترمي إلى البناء والتشاور لتحقيق الرقي بطرق نظامية بعيدا عن العنف، مشيرا أنه توجد محاولات لتحريك النقابات نحو الانسياق وراء الإضراب والمظاهرات الكبرى تحت غطاء المطالبة بحقوقهم الاجتماعية، غير أن المركزية النقابية وقفت بالمرصاد أمام هذه المواجهات والتحريضات ماعدا تلك الاحتجاجات الشرعية التي تدخل في إطار الديمقراطية.